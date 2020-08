Жителей Латвии приглашают принять участие в исследовании о том, как Covid-19 повлиял на быт, финансы и отношения

Сотрудники и студенты Рижского университета им. Страдиня (RSU) участвуют в проведении международного исследования I-SHARE (International Sexual Health And ReproductivE Health) о влиянии ограничений в связи с Covid-19 на сексуальное и репродуктивное здоровье, цель которого — понять, как Covid-19 и связанные с ним ограничения влияют на сексуальное и репродуктивное здоровье.

Covid-19 и связанные с ним ограничения внесли множество изменений в повседневную жизнь и привычки людей, поэтому актуальным стал вопрос, как карантин, самоизоляция, дистанцирование и другие меры, связанные с чрезвычайной ситуацией и ограничением распространения Covid-19, влияют на наше сексуальное и репродуктивное здоровье.

Исследования о других чрезвычайных ситуациях (например, эпидемии инфекционных заболеваний, войны и катастрофы) свидетельствуют о том, что переживания, инфекция, изменения в доступности услуг здравоохранения и другие обстоятельства влияют на процесс и исход беременности, приводят к росту количества случаев незапланированной, часто нежелательной беременности, росту количества случаев инфекций, передающихся половым путем, и запоздалой диагностики этих заболеваний, а также создают другие риски для сексуального и репродуктивного здоровья.

Международная сеть ANSER (Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy) и Лондонская школа гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine) вместе с научными учреждениями из более чем 30 стран начинают исследование, чтобы лучше понять, как Covid-19 повлиял и влияет на сексуальное и репродуктивное здоровье и как лучше подготовиться к другим кризисным ситуациям, сохранив сексуальное и репродуктивное здоровье и качество жизни.

Исследование I-SHARE в Латвии включено в проект Государственной исследовательской программы для уменьшения последствий Covid-19. В Латвии проведением исследования занимаются доценты и студенты RSU под руководством профессора Гунты Лаздане.

RSU приглашает каждого, кому исполнилось 18 лет, принять участие в опросе, чтобы помочь выяснить влияние Covid-19 на сексуальное и репродуктивное здоровье.

Принять участие в опросе: