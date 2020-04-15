"Жизнь не отложишь!" Как в Латвии рожают детей в период пандемии Covid-19

В конце марта в Таллине женщина с диагнозом Covid-19 родила здорового ребенка. В Латвии таких ситуаций пока не было, но к ним готовы. Руководитель Рижского роддома, ведущий беременность врач, акушерка и будущая мама рассказали порталу Delfi о том, как теперь дают жизнь. Все непросто.

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В мае Анна (имя изменено) ждет рождения второго ребенка. Вместе с мужем они планировали семейные роды — как раз к этому времени будущий отец должен был вернуться из длительной командировки. Но жизнь распорядилась по-своему. Даже если мужу удается вернуться в срок, ему предстоит карантин, а Анне — рожать одной и самой заботиться о малыше и старшем ребенке — бабушку с дедушкой теперь тоже надо беречь. "Ну ничего, главное, чтобы все были здоровы", — говорит молодая женщина.

Будущая мама. Хотела вместе с мужем, но придется одной



Изначально Анна собиралась рожать в Юрмальской больнице (Булдури) — слышала, что там спокойнее и комфортнее. "Хорошо, что вовремя договорилась, — отмечает она. — На женском форуме сейчас пишут, что там всем отказывают — слишком много стало желающих. Ведь в отличие от Риги, здесь еще возможны семейные роды.

Foto: Shutterstock

Как мне объяснили, условия в Булдури такие: потенциальные родители должны быть здоровыми, неконтактными и не на самоизоляции. Приехать в больницу надо сразу с тем, с кем будешь рожать — мамой или мужем. После этого они уже смогут покинуть больницу (даже вниз в аптеку нельзя), только когда всех вместе с малышом выпишут. Логика такая: раз вы вместе живете, то вместе болеете или вместе здоровы. А любой поход на улицу чреват возможностью заражения. Увы, нам воспользоваться такой услугой не получается".

Анна рассказала, что раньше наблюдалась в рижской поликлинике, где народу было многовато. Врач-гинеколог работала без маски и дистанцию не соблюдала. В итоге молодая женщина решила в поликлинику больше не ходить, а до родов наблюдаться в Булдури.

В Юрмале с дистанцированием и защитными предосторожностями дело обстояло куда строже: "Охранник в маске дал заполнить бумагу, что нигде не была, ни с кем не контактировала и хорошо себя чувствую. Других пациентов поблизости не было, а весь медперсонал — в масках. Следующий визит назначили через месяц и сказали, что еще позвонят уточнить, так ли он необходим — если я и так хорошо себя чувствую, лучше лишний раз не ходить. Очень надеюсь, что в день родов будет свободна платная одноместная палата, потому что обычные — на двух мамочек.

Стараюсь сохранять спокойствие, но ситуация не из легких. Мне и так уже двигаться тяжело, а тут еще столько неизвестности добавилось: как туда ехать, смогу ли сама себя отвезти, а если нет, то кто и как? Как я справлюсь потом? Хорошо, что ребенок не первый, все же опыт есть… Да и куда мне теперь — с корабля в открытом море".

Врач по беременности. По счастью, вирусу плод неинтересен



Частнопрактикующий гинеколог Наталья Калашникова 40 лет работает с беременными. Но и для нее новая ситуация стала серьезным вызовом: "Моя работа значительно изменилась. Временно не принимаю плановых гинекологических пациентов, только если есть острые жалобы и не было контактов с заболевшими. Наблюдение за беременными — оно вводилось, чтобы снизить материнскую смертность, было бы неправильно совсем отменять. Но опять-таки принимаю только тех, у кого нет симптомов инфицирования короновирусом и карантина.

При этом мы учим наших пациенток контролировать свое и ребенка состояние самостоятельно, чтобы лишний раз не приходить на прием. Дать консультацию и выписать направление на анализы мы можем теперь и дистанционно — по записи через портал www.piearsta.lv. Во втором и третьем триместре визуальный контроль раз в месяц желателен, но опять же может быть проведен по видеосвязи".

Для снижения вероятности инфицирования врач работает в практике одна — без регистратора и медсестры. Запись делается так, чтобы две пациентки не пересекались, обязательно уточняется: не инфицирована ли женщина и не находится ли в самоизоляции. Если это так, то принять ее нельзя. Придется сидеть дома: купить аппарат для измерения давления и себя контролировать, а если какие-то жалобы — обращаться к семейному врачу. "Я не имею права подвергать риску своих коллег в практике и других беременных", — говорит врач Калашникова, отметив, что таких случаев у нее пока не было.

"Международное общество инфекционных заболеваний в акушерства и гинекологии рекомендует беременным женщинам носить маски везде, где есть другие люди, в том числе на приеме. Как я объясняю пациенткам, обычная маска защищает на 26-30 процентов, но если мы обе будем в масках, это уже почти 60 процентов". Доктор Калашникова сообщила, что, вводя новые правила работы, государство никак не помогает частным практикам с защитными средствами: "Раньше маски были в свободном доступе на базах оптовой торговли медтоварами, сейчас с трудом достаю, не легче и с покупкой одноразовых защитных средств".

Доктор Калашникова сама всю жизнь ратовала за семейные роды, чтобы пара была вместе в такой важный момент жизни. Но сегодня и она придерживается позиции Ассоциации акушеров и гинекологов, что для безопасности персонала родильного отделения, женщине придется рожать одной: чем больше людей в родзале, тем труднее соблюдать дистанцию, и тем больше вероятность инфицирования и роженицы, и персонала.

Как рассказала доктор Калашникова, на сегодня китайскими врачами описаны 36 случаев родов у женщин, инфицированных Covid-19. Ни у одной из женщин при рождении не был инфицирован ребенок — даже в плаценте и на ее поверхности вирус не был обнаружен. "Это очень хорошая новость. Значит, клетки границы мама — ребенок нентересны вирусу".

Врач отмечает, что уровень волнения у большинства пациенток повысился, но многие никаких тревог не проявляют. "Думаю, после эпидемии количество новорожденных первое время снизится, — рассуждает доктор Калашникова. — Если бы меня спросили, стоит ли сейчас планировать ребенка, я бы посоветовала отложить. По счастью, мы имеем возможность подобрать и выписать контрацептивы дистанционно. Но понятно, что жизнь не отложишь: если женщине больше 35, она не может на год или два отказаться от планов родить ребенка… И тогда я сделаю все возможное, чтобы помочь".

Рижский роддом. Муж на родах — только онлайн



Рижский роддом (RDN)— крупнейшее учреждение своего профиля в Латвии — здесь рождается каждый третий ребенок страны. В последние годы тут появлялось на свет в среднем около шести тысяч младенцев — около 500 в месяц. Но в марте это число снизилось до 401 малыша. Как пояснила одна из акушерок, многие будущие родители не смогли отказаться от идеи семейных родов, которые в Рижском роддоме отменили. В итоге выбрали больницу в Юрмале.

Foto: Kristina Hudenko

Как это выглядит? "Сегодня у нас по коридору роженицы не ходят — все сидят по палатам, — рассказала акушерка. — Стараемся распределять или по одному, или в трехместную палату двух пациенток с перегородкой. Руки моем все время, всюду висят дезинфекторы, все обрабатывается, санитарки трудятся непрерывно. За смену может родиться 15 детей, а у тебя всего две руки. Сами мы все время в защитной форме — в маске, очках, перчатках и одноразовых халатах. Поначалу работать в таком "наряде" было довольно дискомфортно, но теперь уже привыкли. Да, к концу смены — стойкий отпечаток на лице и раздражение на коже, но это скромная цена за жизни мамы, ребенка и персонала. Ощущение такое, что отвечаешь чуть не за будущее всей Латвии".

Почему так строго? Как рассказала Delfi председатель правления Рижского роддома Санта Маркова, RDN и родильное отделение клинической больницы им. П. Страдиня (PSKUS) стали первыми медицинскими учреждениями, которые сразу после введения чрезвычайной ситуации ввели строгие ограничения. Ведь только там могут получить помощь роженицы и новорожденные высокого риска, в том числе в случаях преждевременных родов и сильно недоношенной беременности. Значит, эти два учреждения сохранить в рабочем состоянии жизненно важно.

Foto: Kristina Hudenko

Какие ограничения? Среди ограничений — запрет на присутствие третьих лиц — мужа, подруги, дулы и других близких. Также пациенток нельзя навещать — можно лишь передать посылку. На амбулаторный прием беременные могут прийти только без сопровождения и по предварительной записи. Из всех услуг RDN доступны лишь осмотр беременных, а также вакцинация и пренатальная диагностика новорожденных. Перед каждым визитом женщина должна заполнить подтверждение, что у нее или ее близких не выявили Covid-19 и не назначили самоизоляции. На входе всем измеряют температуру и выдают маски.

Персонал использует индивидуальные защитные средства по протоколу. По всему роддому размещены дезинфекторы, строго соблюдается социальная дистанция, где это возможно. Если возможности нет, то пациентке выдается маска.

Как роддом принимает беременных? "В это время мы получаем много тревожных вопросов, особенно от будущих пап, как же мамочки сами справятся с родами и в послеродовой период, — рассказала Санта Маркова. — Но полмесяца режима ограничений показали, что мамочки — настоящие молодцы. Они настроились на то, что партнер может оказать им только виртуальную поддержку — во время родов не запрещено контактировать с будущим папой с помощью мобильных устройств".

Отменены все лекции и занятия для беременных, их заменили на общение через страницу RDN в Facebook. По специальному адресу jautajums@rdn.lv мамочки могут задать любой вопрос — акушерки отвечают письменно или в видеоформате. Также каждый рабочий день с 9.00 до 15.00 акушерки консультируют будущих мам по тел. 67011232. И ведут личный прием беременных — каждый день с 8.00 до 15.00, только по предварительной записи по тел. 67011232.

Проверяют ли рожениц на Covid-19? В Пельгулиннаском роддоме Таллина после первых родов мамы с инфекцией Covid-19 установили новое правило — брать анализы у всех, кто приехал рожать. В крупнейшей Каролинской больнице Стокгольма протестировали всех рожениц — из 320 будущих мам семь процентов оказались инфицированными. Как рассказала Санта Маркова, в Риге тестирование на Covid-19 ведется по общему протоколу рекомендаций SPKC — государство оплачивает процедуру только определенным категориям риска. Медперсонал тестируют лишь в случае обоснованных подозрений — если есть симптомы острой инфекции дыхательных путей и возможный контакт с инфицированной персоной. На рутинной основе эта процедура недоступна.

Foto: Kristina Hudenko

Как рожать с Covid-19? Поток пациентов строго делится: отдельные помещения предусмотрены для родов и послеродового обслуживания пациентов с Covid-19 и тех, кто находится в самоизоляции. С последними работают по тому же протоколу, что и с роженицами, у которых диагноз подтвержден. "Мы готовы оказать квалифицированную помощь и роженице с Covid-19 — есть протоколы для разных клинических ситуаций и специальные помещения, есть вся необходимая защита и персонал, — рассказала Санта Маркова. — Пациенток, которые болеют COVID-19 в тяжелой форме, направляют на роды в больницу PSKUS".

Опасен ли Covid-19 беременным? "По доступным сегодня данным, болезнь у беременных не протекает в более тяжелой форме, чем у других взрослых. И все же надо иметь в виду особенности иммунной системы женщины в положении — она становится более восприимчивой к окружающей инфекции. Впрочем, на сегодня нет сведений, чтобы был хоть один случай заражения ребенка через плаценту или кровь во время беременности или родов. Главный путь инфекции — капельки в воздухе, которые попадают на слизистую. Поэтому заражение ребенка возможно через слюну и секрецию носа, а также — через инфицированные поверхности.

Мама Covid-19 и малыш. Схема работы с инфицированными мамами такая: