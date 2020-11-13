Зуб дают: чем опасны советы по отбеливанию из TikTok

Пользователи TikTok в последнее время начали распространять советы по отбеливанию зубов на дому: блогеры используют для этого соду, перекись водорода и активированный уголь. Врачи-стоматологи бьют тревогу: такие методы могут оставить подписчиков и вовсе без зубов. Мода на белоснежную улыбку появилась задолго до TikTok — ее распространяли первые голливудские звезды, которые ставили себе искусственные виниры, чтобы лучше смотреться в кадре.

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После того как в соцсети TikTok стали появляться видео с хэштегом #Отбеливаниезубов, на которых молодые блогеры полощут рот и намазывают зубы перекисью водорода, врачи-стоматологи обеспокоились опасными советами доморощенных экспертов.

По словам медиков, такие эксперименты могут привести к повреждению эмали, трещинам и ожогам рта — об этих последствиях в роликах на TikTok не предупреждают.

Британская стоматологическая ассоциация первой заявила, что применение неправильных препаратов в домашних условиях может нанести "непоправимый ущерб" здоровью. "Мы обеспокоены трендом на отбеливание зубов химикатами, содержание перекиси водорода в которых превышает установленные нормы, — говорится в их официальном заявлении. — Использование продуктов с более высокой концентрацией перекиси водорода повышает риск повреждения зубов и десен, включая ожоги рта, увеличенную чувствительность зубов и десен, а также воспаление".

С британскими специалистами согласны российские врачи-стоматологи. "Любые методы отбеливания зубов народными средствами в лучшем случае окажутся бесполезны, в худшем — нанесут вред зубам и деснам, — заявил в беседе с "Газетой.Ru" врач-стоматолог Олег Кущ. — Даже если при проведении такой процедуры вы получите какой-то эффект, он будет очень недолгим. Зато велик риск возникновения аллергической реакции, воспаления десен, истончения эмали зубов и их повышенной чувствительности. Любые абразивные вещества негативно воздействуют на эмаль, царапают ее и раздражают десну." По мнению врача, отбеливанием зубов должны заниматься только профессионалы — стоматологи, в оборудованной для этого клинике, где применяются медицинские препараты и технологии, специально разработанные для этих целей. "Тогда эффект от чистки и отбеливания будет долгим, а сама процедура безопасной", — добавил врач.

При этом растет число процедур, сделанных подпольно в салонах красоты без лицензии. По данным Генерального стоматологического совета Великобритании, в 2019 году количество таких процедур увеличилось на 26%.

Неквалифицированные косметологи используют наборы для отбеливания зубов, которые вызывают у пациентов потерю зубов, ожоги и волдыри.

Косметологические услуги в стоматологии становятся все популярнее: по данным исследований, объем рынка таких услуг составляет $21,9 млрд, а к 2025 году он может вырасти до $30,1 млрд. Спрос, по прогнозам экспертов, продолжит активно расти, причем эстетический сегмент к 2024 году может занять 75% рынка, приводит данные Forbes. Одной из трех самых популярных эстетических процедур, по словам стоматологов, является установка виниров, наравне с реставрацией зубов и отбеливанием. На нее, по данным American Academy of Cosmetic Dentistry, приходится 26% от всех "косметических" услуг стоматологов.

Причем эстетическая стоматология вызывает интерес во всех возрастных группах, хотя преимущественно к стоматологам за этим обращаются люди от 41 до 50 лет, вслед за ними идут люди 31–40 и 51–60 лет. "Еще 10 лет назад за красивыми улыбками приходили только подростки, вернее, мамы приводили своих детей. Сейчас же все больше людей после 30–35 желают стать нашими пациентами", — рассказала стоматолог Ирина Ерилина Forbes.

Тренд на отбеливание зубов возник задолго до TikTok: белоснежная улыбка стала популярной еще во времена развития кинематографа благодаря винирам. Керамические пластинки, которые крепятся на зубы, изобрел в 1928 году Чарльз Пинкус, стоматолог из Калифорнии. Предназначались они для съемки голливудских актеров крупным планом, так и возникло выражение "голливудская улыбка". Держались такие пластинки плохо: они крепились на видимую часть зубов с помощью порошка, и после съемок актерам приходилось их снимать либо наклеивать заново — так делали Мэрилин Монро и Джеймс Дин. В начале 1980-х исследователи обнаружили, что при использовании композитных клеев зафиксировать виниры можно более успешно, тогда применять их стали не только звезды, но и обычные люди. Служат такие зубы от 3 до 30 лет, их стоимость варьируется от 8 до 45 тыс. рублей, в зависимости от качества материала и срока службы.

С помощью виниров исправляют форму зубов, сколы, трещины, а также удаляют щели между зубами. "Они позволяют скрыть косметологические дефекты зубов, однако пациентам с неправильным прикусом, заболеваниями десен и тонкой эмалью, а также тем, у кого отсутствуют зубы, отвечающие за жевание, либо зубы сильно разрушены, виниры не устанавливают", — пояснил стоматолог Олег Кущ.

Улыбка всегда говорила о статусе человека, однако стандарты красоты меняются в зависимости от эпохи и территории. Известно, что коренные жители Центральной Америки до прибытия европейцев заостряли зубы для красоты, а в Японии до нашей эры женщинам, выходившим замуж, вырывали передние зубы, чтобы обозначить их замужнее положение.

На Руси для отбеливания зубов использовали ртуть. Зубы действительно становились белыми, однако эмаль постепенно разрушалась и со временем темнела.

Так пришла мода на чернение зубов, которая до сих пор распространена среди некоторых народов Азии, Южной Америки и Африки. На Руси женщины тоже чернили зубы: кариес был признаком сытой жизни, выделял богатых среди бедняков. Только они могли позволить себе много сахара, который считался роскошью. А в начале XIX века привилегированное общество Европы окрашивало зубы в желтый цвет. Таким образом аристократы подчеркивали благородную бледность. В начале XX века в моду вошли золотые коронки. Их ставили даже на абсолютно здоровые зубы, подчеркивая тем самым достаток.