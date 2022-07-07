Здоровое сердце, красивая кожа: ценные качества местных сезонных ягод

Одной из отличительных черт летнего меню являются сезонные ягоды. Какую пользу они приносят нашему организму, сколько их нужно съедать в день, как сохранить ягоды на зиму и как их применяют в фармацевтике и косметологии? Рассказывают сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

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Летом нам доступны местные ягоды — ешьте их с грядки или куста и ощутите вкус детства, советует специалист по питанию. Если это невозможно, купите ягоды на рынке или в магазине. В продаже могут быть местные и импортные ягоды — всегда мойте их перед употреблением и выбирайте только неиспорченные.

Ценные сезонные ягоды

В нашем климате растениям требуется много усилий для созревания плодов, поэтому мы должны регулярно использовать дары природы, объясняет специалист по питанию. Когда мы едим ягоды, то не думаем, что они улучшают наше самочувствие — помогают нашей иммунной системе, обмену веществ, сердечно-сосудистой системе и предотвращают другие неинфекционные заболевания. Употребление хотя бы стакана ягод в день улучшает пищеварение и облегчает опорожнение кишечника. Летние ягоды содержат антиоксиданты, витамины, органические кислоты (салициловую, щавелевую, янтарную, яблочную, молочную и другие), пектиновые вещества, фруктозу, глюкозу и клетчатку. Вкусные сезонные ягоды также содержат железо, калий, магний, марганец, цинк, фосфор, натрий и другие ценные вещества.

Фармацевт также подчеркивает, что сезонные ягоды (клубника, малина, черника, вишня), являются неотъемлемой частью здорового питания. Они содержат сахара, пектиновые вещества, органические кислоты, дубильные вещества, флавоноиды, каротины, витамины (витамины С, Р, Е и В) и минералы. Кроме того, каждая ягода обладает различными свойствами и используется в фармацевтике и косметологии.

Черника

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Помогает укреплять иммунитет, стенки кровеносных сосудов, а также важна для зрения — улучшает зрение в сумерках. Полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и для улучшения памяти.

Для приготовления лечебных средств используются сушеные ягоды и листья черники, говорит фармацевт. Применяется для улучшения пищеварения, а также от поноса. Препарат из листьев черники снижает уровень глюкозы в крови и поэтому используется в чаях для диабетиков. Черника также обладают противовоспалительными свойствами. Отвар из ягод и листьев черники также применяется в народной медицине наружно — для полоскания рта и горла при болях в горле и деснах, а также для компрессов при заболеваниях кожи. Экстракт черники используется как в биологически активных добавках для здоровья глаз (которые помогают поддерживать нормальное зрение и рекомендуются тем, кто работает с компьютером, водит автомобиль, много смотрит телевизор и читает), так и в увлажняющих глазных каплях.

Лесная земляника

В лечебных целях чаще всего используют листья и ягоды земляники — при простудных и респираторных заболеваниях, для улучшения обмена веществ и уменьшения отеков. Они обладают противовоспалительными, антибактериальными, потогонными и мочевыводящими свойствами. Листья также полезны как тонизирующее средство, а ягоды — как средство, повышающее иммунитет. Наружно также используют при сыпи и угрях.

Малина

Для приготовления лечебных средств используют плоды и листья лесной малины, которые обладают потогонным, жаропонижающим, противовоспалительным и болеутоляющим действием. Они широко используются при простудных и респираторных заболеваниях. Листья малины также применяются наружно в качестве средства для полоскания рта и горла, а также при сыпи и угрях. Экстракт малины используется в средствах от простуды, говорит фармацевт.

Ягоды, их экстракты и концентраты соков используются в пищевых добавках не только как лекарственные средства, но и для улучшения вкуса, запаха и цвета пищевых добавок. Ягоды также широко применяются в косметических средствах, таких как мыло, гели для душа, бомбочки для ванн, кремы для тела и рук, лосьоны и скрабы. Свежие ягоды также можно использовать в домашних масках и скрабах для лица, говорит фармацевт. Но помните, что ягоды могут вызывать аллергические реакции! Черника — одна из ягод с наименьшим риском возникновения аллергии.

Включение ягод в рацион

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Как лучше всего дополнить свой ежедневный рацион сезонными ягодами? Добавьте их в кашу на завтрак, смузи или салат. Они хорошо сочетаются с творогом, вкусны с блинами и в качестве начинки для других блюд, советует специалист по питанию.

Ешьте ягоды также просто так — не менее 200-300 граммов в день. Отдавайте предпочтение местной клубнике — садовой и лесной, чернике, жимолости, смородине, крыжовнику, черной смородине, вишне и другим ягодам.

Ешьте ягоды свежими, прежде чем заготовить их на зиму, заморозив или сделав варенье. Ягоды хорошо подходят для зимнего хранения в замороженном виде в специальных контейнерах. Их можно замораживать целиком или смешивать с небольшим количеством сахара. Но не добавляйте много сахара и сливок.

Рецепт, который стоит попробовать

Специалист по питанию рекомендует попробовать знакомые и менее популярные ягоды в интересных и полезных рецептах, открыть для себя новые вкусы и разнообразить свое меню.

Листовой салат с клубникой и ягодами жимолости

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Ингредиенты:

свежая руккола,

листовой салат,

базилик,

горсть клубники,

горсть ягод жимолости,

небольшой красный лук,

два вареных яйца,

по желанию — мягкий козий сыр,

оливковое масло,

бальзамический крем,

соль,

черный молотый перец.

Приготовление:

Выложите салат в миску, добавьте нарезанные яйца, ягоды жимолости и разрезанную пополам клубнику. Если ягоды крупные, разрежьте их на четыре части. Добавьте оливковое масло, приправы, кусочки козьего сыра и бальзамический крем. Украсьте салат кольцами лука и молотым черным перцем.