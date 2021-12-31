Здоровое застолье: неспешные беседы в кругу близких и наслаждение "правильной" едой

Попробуйте во время новогоднего застолья создать особое праздничное настроение благодаря неторопливым разговорам в кругу близких и неспешному наслаждению полезными блюдами. И тогда не придется думать о том, как справиться с ощущением тяжести или жжения в желудке, а также волноваться о паре лишних набранных килограммов.

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О том, как можно с пользой для здоровья провести главный праздник года, рассказывают гастроэнтеролог, специалист по питанию Диана Зандере и фармацевт Вадим Брижань.

Учитывайте состояние своего здоровья

На самом деле, нет таких блюд, которые ни в коем случае нельзя есть во время праздников. Здоровый человек может есть практически все, только в небольших количествах. Но если имеются какие-то заболевания, недавно перенесенные болезни, были операции или другие ситуации, связанные со здоровьем, нужно их учитывать и планировать праздничное меню в соответствии со своими потребностями.

Среди наиболее распространенных в Латвии болезней можно упомянуть гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (рефлюкс — попадание содержимого желудка в пищевод), сахарный диабет, синдром раздраженного кишечника и лишний вес.

Если с таким букетом болезней человек во время праздников съест большое количество жирной еды, у него обязательно возникнут жалобы на здоровье.

Также людям, у которых есть пищевые аллергии, во время праздников тоже следует избегать блюд, в которых содержатся опасные для организма вещества. Обычно члены семьи и близкие люди знают об этих аллергенах и стараются не включать их в блюда. Однако лучше перестраховаться — меры предосторожности нужно соблюдать и проверять дважды. Особенно в гостях.

Вообще, если мы идем в гости и об угощении заботится хозяйка дома, то стоит есть только то, что приемлемо для собственного здоровья. Из вежливости есть неполезные для вас блюда точно не нужно.

Овощи: чем больше, тем лучше

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Важно помнить, что в организме человека есть своя микрофлора — микробиом желудочно-кишечного тракта — которая с привычным количеством еды хорошо справляется и помогает ее полноценно метаболизировать. Поэтому, если и на праздники удастся не перегрузить свой желудок чрезмерным количеством еды, то и медикаментозная помощь не понадобится.

Еда — это наслаждение, празднование жизни, разделенное с другим человеком или близким кругом. Именно об этом стоит помнить, планируя меню для своего праздничного стола. Больше овощей (капусты, брюквы, редьки, репы, тыквы, топинамбура, свекольной ботвы, кале и прочего), ферментированных естественным образом продуктов, меньше жирного, жареного, а особенно — купленных в магазине полуфабрикатов, копченостей и маринованных продуктов. Мы привыкли ставить на праздничный стол блюда из лосося, но незаслуженно забыли о другой рыбе, например, о налиме, лине, осетре, судаке, карпе.

Разумеется, в небольших количествах на праздник можно полакомиться чем-то сладким, выпить кофе покрепче или алкогольный напиток. Но пусть тогда сладости будут максимально натурального происхождения и с меньшим содержанием фруктозы, а из алкогольных напитков для здоровья полезнее (разумеется, в малых дозах!) ферментированные естественным образом, например, экологичное сухое красное вино, а из крепких напитков те, которые во время производства прошли двойную дистилляцию и выдержаны в дубовых бочках.

Также мы незаслуженно забыли о богатом мире приправ. На эти праздники можно максимально экспериментировать с приправами, разнообразить их и попробовать что-то новое. Например, использовать одну из этих приправ: мускатный орех, кардамон, анис, гвоздику, кумин и другие.

Праздничное меню для тех, кто болел

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Если в уходящем году вы тяжело переболели (в том числе Covid-19), если недавно была какая-то операция или другие проблемы со здоровьем, стоит особо заботиться о своем организме.

80% иммунологических процессов происходит в желудочно-кишечном тракте. Можно сказать, чем более он здоров, тем сильнее и устойчивее иммунитет человека. Поэтому на праздники нужно избегать чрезмерного количества еды и неподходящих блюд. После болезни людям рекомендуется избегать блюд, в которых содержится глютен. Он есть в пшенице, ржи, ячмене, овсянке. Вместо них на протяжении 1–2 месяцев можно употреблять муку, в которой нет клейковины, например, гречневую муку, "скандинавскую" безглютеновую овсянку, миндальную или рисовую муку, киноа, тефф, кокосовую муку и т. п. Все эти виды муки доступны в продовольственных магазинах и из них тоже можно приготовить праздничное лакомство.

Если без переедания не обошлось…

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Если человек точно знает, что на следующий день после праздника ему придется помогать своему организму ферментами, то следует соблюдать правильную тактику приема этих препаратов. В зависимости от количества принятых во время еды жиров (белков), выбирают ферменты, содержащие от 10 000 до 25 000 действующих единиц. Чем больше и жиров, и белков в содержимом конкретной тарелки, тем больше ферментов необходимо. Ферменты следует принимать уже за праздничным столом. Правильным будет следующий метод: "немного согрешить с едой" (съесть 1/3 или половину содержимого тарелки), затем принять ферменты, подождать 10–15 минут и продолжить ужин.

Осторожнее с алкоголем!

"Важно не увлекаться алкоголем, в противном случае могут появиться боли в животе и даже диарея. Если это произошло, пригодятся абсорбенты — активированный уголь (1 таблетка на 10 кг веса), диосмектит, гель кремниевой кислоты. Однако нужно быть внимательным, чтобы не передозировать абсорбенты, потому что они абсорбируют не только патогенную флору, но и хорошие бактерии.

Чтобы на следующий день не было похмелья, алкоголь в организме нужно разбавить, употребляя достаточное количество чистой воды или негазированной минеральной воды. Если соблюдение умеренности вызывает сомнения, в аптеках доступны специальные порошки, которые содержат минеральные соли (калий, натрий) и глюкозу. Чтобы своевременно обеспечить организм солями, их можно принимать уже утром дня торжества", — напоминает фармацевт.

5 советов по планированию застолья

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1. Используйте вращающуюся столешницу

На нее можно поставить много разнообразных блюд и создать психологический эффект у сидящих за ней — еда здесь, она доступна. Поэтому можно в любой момент взять дополнительную порцию, а тогда, когда сидящий рядом протянет тарелку, которую нужно быстрее опустошить, чтобы освободить на праздничном столе место для следующих блюд.

2. Подавайте еду на больших тарелках темного цвета

На большой тарелке еду можно легче взять, в свою очередь, темный цвет тарелки поможет съесть меньше. Это именно то, что нужно, если во время праздников не хочется переедать.

3. Используйте в украшении стола серебряные и золотые декоры

Они помогут создать ощущение, что праздничный стол щедро накрыт и на столе действительно всего хватает. На столе не следует оставлять пустое место. Между блюдами и посудой рекомендуется ставить свечи, класть маленькие подарки, салфетки и т. п.

4. Включите приглушенную, спокойную музыку

Важно выбрать такую музыку, у которой нет выраженного ритма. Если фоновая музыка будет динамичной, человек незаметно для себя будет двигаться быстрее и есть тоже быстрее и больше. Также не переесть поможет какой-нибудь успокаивающий аромат в помещении.

5. Пользуйтесь серебряными столовыми приборами

Желательно, чтобы столовых приборов было достаточное количество и люди могли брать еду с тарелок общего пользования отдельным столовым прибором (а не своим). Во время праздника легко забыть о такой опасной для желудочно-кишечного тракта бактерии как хеликобактерия (Helicobacter pylori). Эту бактерию можно получить во время поцелуя или пользуясь общими столовыми приборами. Избежать заражения этой бактерией во время праздника лучше всего помогут серебряные столовые приборы, а также их частая смена. Идеально, если после каждого поданного блюда можно менять и посуду.