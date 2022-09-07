Зевни и все пройдет: 5 доказанных способов победить стресс и собраться с мыслями

Бывают моменты, когда надо быстро успокоиться и взять себя в руки. В таких случаях можно попробовать использовать нестандартные средства, пишет doctorpiter.ru

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Увы, жизнь современного человека сопряжена с постоянным стрессом. Вы переживаете из-за работы, из-за домашних дел, из-за отношений с друзьями и родными, из-за ситуации в мире и о том, хватит ли вам денег. При этом уже давно известно: постоянный стресс очень пагубно сказывается на нашем здоровье.

Поэтому так важно научится отвлекаться и успокаиваться, снижая общий уровень стресса. Методов для этого превеликое множество, но сейчас давайте разберем несколько довольно неочевидных, чья эффективность, однако, была подтверждена учеными.