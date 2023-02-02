10 способов поднять настроение за 15 минут, если совсем ничего не хочется
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Если вы подавлены и грустите, можно жалеть себя и часами лежать на диване со смартфоном в руках. Но лучше начать делать хоть что-то, чтобы взбодриться, пишет doctorpiter.ru Вот простые и быстрые способы улучшить настроение.

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Бывают такие дни, когда совсем нет сил и желания что-то делать — даже приготовить себе еду, не говоря уже об обязательных рутинных делах и рабочих задачах.

Такие приступы лени, безволия и хандры, которые случаются с нами изредка, — это норма. Нет ничего страшного в том, чтобы время от времени морально чувствовать себя неважно. Главное — не погружаться в уныние и печаль надолго.

Вот 10 простых способов, которые не займут много времени и помогут взбодриться. Главное — решиться хотя бы на одно из действий.

Выйдите на улицу

Тут самое сложное — решиться встать с дивана и одеться. Дальше точно будет легче. Ученые доказали в обзоре исследований 2021 года, что пребывание на природе улучшает состояние психики и работу мозга.

"Простая прогулка хотя бы до магазина расслабит вас, снимет напряжение, поможет справиться с тревожными мыслями, — говорит психолог Эрин Терада. — Если совсем лень двигаться, можно просто постоять на балконе минут 10–15, дыша свежим воздухом".

Поблагодарите кого-то

Можно записывать, а можно просто говорить вслух все то, за что вы благодарны кому-либо или чему-либо в вашей жизни. Это повышает оптимизм и снимает чувство беспокойства и депрессии, говорится в исследовании 2018 года.

Многие вещи мы воспринимаем как само собой разумеющееся, но если задуматься — это счастье, что прямо сейчас у нас ничего не болит, что есть крыша над головой и еда в холодильнике, работа и близкие люди.

Практика написания коротких благодарственных писем, если ее применять раз в неделю, реально способна помочь улучшить самочувствие, говорится еще в одном исследовании.

Заварите чай или травяной напиток

Расслаблению и снятию усталости отлично способствуют различные травяные чаи, а хороший черный и зеленый чай содержат L-теанин, аминокислоту, которая реально может улучшить ваше настроение.

Правда, стоит помнить, что в чае есть кофеин, повышающий уровень гормонов стресса, так что, если ваша хандра связана с тревожностью, лучше выбрать успокаивающий напиток — с ромашкой или мятой.

Также важно, как и где пить чай для повышения настроения: налейте его в вашу любимую кружку и насладитесь напитком в уютном месте

Перекусите, но не мороженым и чипсами

Очень помогает поднять настроение легкий правильный перекус:

  • белковые продукты, рыба, мясо, сыр способствуют выработке гормона серотонина и помогают почувствовать себя счастливее и спокойнее,
  • листовая зелень богата антиоксидантами, которые могут облегчить симптомы депрессии,
  • ферментированные продукты — йогурт, кефир, квашеная капуста питают хорошие бактерии кишечника, которые влияют и на настроение.

Просто подвигайтесь

Речь идет не об интенсивной тренировке, а о коротком периоде любой физической активности. Это реально поможет повысить настроение и уровень энергии.

Присядьте несколько раз или сделайте растяжку, поднимитесь и спуститесь по лестнице или даже просто потанцуйте, поиграйте с домашним питомцем.

Включите музыку

"Прослушивание музыки может изменить ваше самочувствие к лучшему", — говорит Джессика Борелли, профессор психологии Калифорнийского университета. По ее словам, музыка способствует расслаблению и уменьшению стресса.

Создайте свой личный плейлист для плохого настроения — желательно, чтобы в нем были мелодии, с которыми у вас в жизни связано что-то хорошее, позитивное. Отлично, если вы найдете в себе силы и потанцевать под музыку.

Позвоните другу

Исследования показывают, что у людей, сохраняющих близкие отношения с родными и друзьями, в целом уровень счастья выше, чем у одиночек.

Поэтому разговор с человеком, который способен поддержать, если вам одиноко и грустно, скорее всего, развеет тяжелые чувства.

Пообщайтесь с домашним животным

Исследования показали, что регулярное общение с домашними животными может уменьшить чувство одиночества и улучшить настроение. Так что, если стало грустно, срочно призовите на помощь пушистого (или не очень) друга и поиграйте с ним.

Совместное времяпрепровождение с собакой или кошкой может повысить уровень окситоцина — "гормона любви" — и помочь вам почувствовать себя лучше. Кроме того, вы доставите удовольствие и своему питомцу, и, возможно, сделаете его день лучше

Дышите!

Дыхательные практики отлично помогают справиться со стрессом. Например, самое простое — коробочное дыхание, на выполнение которого потребуется всего 16 секунд. Это техника задержки вдоха и выдоха. Вы как будто строите своим дыханием коробку, где длина "стенок" — четыре секунды:

  • медленно вдохните в течение четырех секунд,
  • задержите дыхание на четыре секунды,
  • медленно выдохните в течение четырех секунд,
  • снова задержите дыхание еще на четыре секунды.

Посмотрите смешные видео

Главное — найти в себе силы улыбнуться и начать смеяться. Смех способен снизить уровень гормона стресса кортизола, а также синтезировать серотонин, окситоцин и дофамин. Кому-то помогают отвлечься забавные ролики с домашними животными, другим — любимый сериал, старая комедия.

Смех нормализует артериальное давление. Когда мы смеемся, то расслабляемся, в дело вступают эндорфины, запуская "хорошие" химические реакции, снижая тревогу и напряжение.

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