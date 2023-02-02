10 способов поднять настроение за 15 минут, если совсем ничего не хочется

Если вы подавлены и грустите, можно жалеть себя и часами лежать на диване со смартфоном в руках. Но лучше начать делать хоть что-то, чтобы взбодриться, пишет doctorpiter.ru Вот простые и быстрые способы улучшить настроение.

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Бывают такие дни, когда совсем нет сил и желания что-то делать — даже приготовить себе еду, не говоря уже об обязательных рутинных делах и рабочих задачах.

Такие приступы лени, безволия и хандры, которые случаются с нами изредка, — это норма. Нет ничего страшного в том, чтобы время от времени морально чувствовать себя неважно. Главное — не погружаться в уныние и печаль надолго.

Вот 10 простых способов, которые не займут много времени и помогут взбодриться. Главное — решиться хотя бы на одно из действий.

Выйдите на улицу

Тут самое сложное — решиться встать с дивана и одеться. Дальше точно будет легче. Ученые доказали в обзоре исследований 2021 года, что пребывание на природе улучшает состояние психики и работу мозга.

"Простая прогулка хотя бы до магазина расслабит вас, снимет напряжение, поможет справиться с тревожными мыслями, — говорит психолог Эрин Терада. — Если совсем лень двигаться, можно просто постоять на балконе минут 10–15, дыша свежим воздухом".

Поблагодарите кого-то

Можно записывать, а можно просто говорить вслух все то, за что вы благодарны кому-либо или чему-либо в вашей жизни. Это повышает оптимизм и снимает чувство беспокойства и депрессии, говорится в исследовании 2018 года.

Многие вещи мы воспринимаем как само собой разумеющееся, но если задуматься — это счастье, что прямо сейчас у нас ничего не болит, что есть крыша над головой и еда в холодильнике, работа и близкие люди.

Практика написания коротких благодарственных писем, если ее применять раз в неделю, реально способна помочь улучшить самочувствие, говорится еще в одном исследовании.

Заварите чай или травяной напиток

Расслаблению и снятию усталости отлично способствуют различные травяные чаи, а хороший черный и зеленый чай содержат L-теанин, аминокислоту, которая реально может улучшить ваше настроение.

Правда, стоит помнить, что в чае есть кофеин, повышающий уровень гормонов стресса, так что, если ваша хандра связана с тревожностью, лучше выбрать успокаивающий напиток — с ромашкой или мятой.