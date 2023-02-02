10 способов поднять настроение за 15 минут, если совсем ничего не хочется

Если вы подавлены и грустите, можно жалеть себя и часами лежать на диване со смартфоном в руках. Но лучше начать делать хоть что-то, чтобы взбодриться, пишет doctorpiter.ru Вот простые и быстрые способы улучшить настроение.
Бывают такие дни, когда совсем нет сил и желания что-то делать — даже приготовить себе еду, не говоря уже об обязательных рутинных делах и рабочих задачах.
Такие приступы лени, безволия и хандры, которые случаются с нами изредка, — это норма. Нет ничего страшного в том, чтобы время от времени морально чувствовать себя неважно. Главное — не погружаться в уныние и печаль надолго.
Вот 10 простых способов, которые не займут много времени и помогут взбодриться. Главное — решиться хотя бы на одно из действий.
Выйдите на улицу
Тут самое сложное — решиться встать с дивана и одеться. Дальше точно будет легче. Ученые доказали в обзоре исследований 2021 года, что пребывание на природе улучшает состояние психики и работу мозга.
"Простая прогулка хотя бы до магазина расслабит вас, снимет напряжение, поможет справиться с тревожными мыслями, — говорит психолог Эрин Терада. — Если совсем лень двигаться, можно просто постоять на балконе минут 10–15, дыша свежим воздухом".
Поблагодарите кого-то
Можно записывать, а можно просто говорить вслух все то, за что вы благодарны кому-либо или чему-либо в вашей жизни. Это повышает оптимизм и снимает чувство беспокойства и депрессии, говорится в исследовании 2018 года.
Многие вещи мы воспринимаем как само собой разумеющееся, но если задуматься — это счастье, что прямо сейчас у нас ничего не болит, что есть крыша над головой и еда в холодильнике, работа и близкие люди.
Практика написания коротких благодарственных писем, если ее применять раз в неделю, реально способна помочь улучшить самочувствие, говорится еще в одном исследовании.
Заварите чай или травяной напиток
Расслаблению и снятию усталости отлично способствуют различные травяные чаи, а хороший черный и зеленый чай содержат L-теанин, аминокислоту, которая реально может улучшить ваше настроение.
Правда, стоит помнить, что в чае есть кофеин, повышающий уровень гормонов стресса, так что, если ваша хандра связана с тревожностью, лучше выбрать успокаивающий напиток — с ромашкой или мятой.
Перекусите, но не мороженым и чипсами
Очень помогает поднять настроение легкий правильный перекус:
- белковые продукты, рыба, мясо, сыр способствуют выработке гормона серотонина и помогают почувствовать себя счастливее и спокойнее,
- листовая зелень богата антиоксидантами, которые могут облегчить симптомы депрессии,
- ферментированные продукты — йогурт, кефир, квашеная капуста питают хорошие бактерии кишечника, которые влияют и на настроение.
Просто подвигайтесь
Речь идет не об интенсивной тренировке, а о коротком периоде любой физической активности. Это реально поможет повысить настроение и уровень энергии.
Присядьте несколько раз или сделайте растяжку, поднимитесь и спуститесь по лестнице или даже просто потанцуйте, поиграйте с домашним питомцем.
Включите музыку
"Прослушивание музыки может изменить ваше самочувствие к лучшему", — говорит Джессика Борелли, профессор психологии Калифорнийского университета. По ее словам, музыка способствует расслаблению и уменьшению стресса.
Создайте свой личный плейлист для плохого настроения — желательно, чтобы в нем были мелодии, с которыми у вас в жизни связано что-то хорошее, позитивное. Отлично, если вы найдете в себе силы и потанцевать под музыку.
Позвоните другу
Исследования показывают, что у людей, сохраняющих близкие отношения с родными и друзьями, в целом уровень счастья выше, чем у одиночек.
Поэтому разговор с человеком, который способен поддержать, если вам одиноко и грустно, скорее всего, развеет тяжелые чувства.
Пообщайтесь с домашним животным
Исследования показали, что регулярное общение с домашними животными может уменьшить чувство одиночества и улучшить настроение. Так что, если стало грустно, срочно призовите на помощь пушистого (или не очень) друга и поиграйте с ним.
Дышите!
Дыхательные практики отлично помогают справиться со стрессом. Например, самое простое — коробочное дыхание, на выполнение которого потребуется всего 16 секунд. Это техника задержки вдоха и выдоха. Вы как будто строите своим дыханием коробку, где длина "стенок" — четыре секунды:
- медленно вдохните в течение четырех секунд,
- задержите дыхание на четыре секунды,
- медленно выдохните в течение четырех секунд,
- снова задержите дыхание еще на четыре секунды.
Посмотрите смешные видео
Главное — найти в себе силы улыбнуться и начать смеяться. Смех способен снизить уровень гормона стресса кортизола, а также синтезировать серотонин, окситоцин и дофамин. Кому-то помогают отвлечься забавные ролики с домашними животными, другим — любимый сериал, старая комедия.
Смех нормализует артериальное давление. Когда мы смеемся, то расслабляемся, в дело вступают эндорфины, запуская "хорошие" химические реакции, снижая тревогу и напряжение.