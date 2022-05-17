14 советов, которые помогут сдать любой экзамен

Экзамены в школе уже начались, а значит, в ход пойдет все, что хоть как-то повысит шансы на хорошую оценку. Вот научные рекомендации — они более действенные, чем заговор зачетки, приворот учителя и молитва на счастливый номер аудитории. Оказывается, даже жвачка может прийти на помощь, пишет издание Mel.

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Не спать перед экзаменом — плохая идея

1. Большой соблазн просидеть за учебником всю ночь, но наука настоятельно рекомендует поспать. Именно во время сна происходит закрепление полученной накануне информации. В опытах на крысах ученые показали, что во время медленного сна в мозгу возбуждаются те же группы нейронов, что и во время обучения, которым крысы занимались накануне. То есть, чтобы лучше запомнить афоризмы Аристотеля, лучше лечь спать пораньше. Мозг во сне еще раз прокрутит все, что он запомнил и потом приведет вас к успеху на экзамене.

2. Американские ученые проводили эксперименты не на крысах, а на студентах, после чего подтвердили, что сидеть над заданиями всю ночь — плохая идея. Побочные эффекты бессонной ночи проявляются в виде задержки реакции и склонности всюду допускать ошибки. Наиболее эффективной стратегией будет такая: прочитать сложные места прямо перед сном и улечься до полуночи в надежде, что мозг не перепутает, что нужно переносить в долговременную память — фейсбучную ленту или странички прочитанных лекций.

Съесть и поумнеть

3. На завтрак перед экзаменом ученые из Школы медицины Бостонского университета предлагают приготовить яичницу. Дело в том, что яйца богаты холином — витамином группы B. Холин же, согласно исследованиям, улучшает память и замедляет старение мозга.

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4. В американской Академии пищи и диетологии огорчаются, когда вы отказываетесь от овсянки. Крупы из цельного зерна содержат медленные углеводы и полезные микроэлементы, они дарят мозгу энергию, которой должно хватить, чтобы дотянуть до конца экзамена.

5. То, что оказалось у вас на столе, нужно щедро посыпать приправой карри. В ее состав входит куркума, которую очень хвалят все ученые. Куркума укрепляет память и является хорошей профилактикой болезни Альцгеймера.

6. Куркуму на столе может перебивать запах мяты. Мята улучшает концентрацию, поэтому пару листочков можно всунуть себе в петлицу в надежде, что это произведет впечатление на преподавателя.

7. Собираясь сдавать экзамен, нельзя обойтись без жирных кислот Омега-3. В исследовании, которое опубликовал несколько лет назад British Journal of Nutrition, сообщалось, что те студенты колледжа, которые не пренебрегали грецкими орехами, показывали более впечатляющие способности рассуждать, чем их коллеги, которым орехов не досталось. Еще богаче орехов на Омега-3 рыба: лосось и тунец. Перед экзаменом несколько капсул рыбьего жира — то, что нужно.

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8. Все вышеперечисленные ингредиенты следует запить водой. Во-первых, школьники и студенты, которые пьют воду до экзамена, сдают его на 10% лучше, чем их обезвоженные друзья. Во-вторых, после рыбьего жира и куркумы просто очень хочется пить.

9. Лучший десерт — это, конечно, шоколад. Ученые из Университета Южной Австралии заявляют, что те, кто ест шоколад минимум раз в неделю, лучше выполняют различные когнитивные задачи, чем те, кто отказывается от шоколадки. Предполагается, что это свойство шоколада обеспечивается действием флавоноидов, которые у нем содержатся.

Исследователи из Университета Северной Аризоны, что в США, продолжили изучать проблему и заявили, что лучше всего брать шоколад с 60% и выше содержанием какао: он мощнее всего повышает концентрацию внимания. Однако он повышает и кровяное давление. К счастью, решение было найдено: запив плитку зеленым чаем, вы сразу же обеспечите организм релаксантом L-тианином и нормализуете давление.

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Попрыгать и послушать Моцарта

10. Оказывается, прыгать нужно не после экзамена, а до. Даже если вы будете выглядеть несколько вызывающе, нарезая круги вокруг здания бегом или на велосипеде, наука будет на вашей стороне. Всего 30 минут кардиотренировки могут улучшить вашу память и уменьшить влияние стресса, вызванного приветливым лицом экзаменатора. Кардионагрузка порадует мозг целым коктейлем гормонов, в том числе серотонина, допамина и норадреналина. Это прекрасный состав, благотворно влияющий на внимание, восприятие, мотивацию и способность к обучению.

11. Музыка, играющая у вас в наушниках, признанное средство снять стресс. Перед экзаменом в роли музыки пусть выступит Моцарт. В 1993 году когнитивист Франциск Раушер и его коллеги изучал влияние сонат этого композитора на студентов. Во время экспериментов студенты показали временное улучшение пространственно-временного мышления. В прочих экспериментах крысы, которые слушали Моцарта, лучше проходили лабиринт, чем крысы -поклонники других композиторов. И пусть многие ученые не верят в эффект Моцарта, это средство все же не так сложно в исполнении, чтобы им пренебречь.

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12. Займитесь медитацией. Человек, не понаслышке знакомый с позой лотоса, во время медитации отключает мозг от лишнего шума и максимально разгружает рабочую память. Профессор психологии Сайен Бейлок в книге "Момент истины" рассказывает об одном исследовании: в его ходе ребята, которые регулярно медитировали, проявили исключительные способности к концентрации.

13. Кроме незнания предмета на экзамене человеку может помешать низкая самооценка, пишет Сайен Бейлок в той же книге. Хороший способ ее поднять — написать список своих положительных качеств прямо перед дверью аудитории. Пока вы выводите на листочке неоспоримые достоинства вроде "катался на аттракционе и не орал", самооценка растет, тревожность снимается, а заодно улучшаются интеллектуальные способности.

14. Жвачка — отличный помощник на экзамене. Ученые предполагают, что она каким-то образом заставляет более активно работать области мозга, способствующие лучшему вниманию.