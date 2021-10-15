16 лет борьбы. Янис Шаудиньш нуждается в нашей помощи

Вся жизнь 16-летнего Яниса Шаудиньша — борьба с тяжелейшим заболеванием, которое вызывает приступы тяжелой эпилепсии и не дает подростку нормально жить и развиваться.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Янис родился без каких-либо явных патологий и до 4 месяцев был обычным малышом. Как рассказывают его родители, впервые они забили тревогу после комплексной прививки - через 2 дня возникли осложнения, ребенок стал задыхаться и перестал реагировать на внешний мир. Обследование не выявило патологии, а врачи пообещали, что все пройдет. Но Янису становилось все хуже, затем наступил паралич. Мальчик перестал двигаться и реагировать на внешние раздражители. Кормили малыша через зонд.

Повторное углубленное обследование показало, что у ребенка энцефалит — воспаление головного мозга с отеком и гематомой. Была сделана операция, поставлен дренаж для удаления жидкости. Через месяц после операции ребенок стал поправляться, восстановились зрение и слух, однако двигательные функции полностью не восстановились.

Поражение головного мозга даже спустя годы провоцирует приступы эпилепсии. И это не дает Янису нормально жить и развиваться, каждый приступ отбрасывает его назад в развитии. В течении 16 лет родители постоянно занимаются с сыном, но приступы эпилепсии очень мешают.

Врачи из Института мозга человека в Санкт-Петербурге готовы провести полное обследование Яниса и подобрать ему лекарство для лечения эпилепсии. Стоимость обследования и лечения составляет 4200 евро.

Фонд "Вера. Надежда. Любовь" и родители Яниса обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи. Правильно подобранные лекарства могут помочь Янису победить болезнь.

Если у вас есть возможность внести свой вклад в сбор средств, то сделать это можно следующим образом:

• позвонив по номеру 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;

• позвонив по номеру 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;

• позвонив по номеру 90006776, ваш вклад составит 7 евро и 11 центов;

• на сайте фонда www.deti-help.com с пометкой "Для Яниса Шаудиньша".