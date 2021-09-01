6 ловушек маркетологов: как не попасться на удочку торговцев и не купить ненужную вещь

Что получить максимальную прибыль, торговцы порой идут на все, в том числе применяют достижения нейрофизиологии, психологии и маркетинга. Они провоцируют людей покупать больше товаров и продуктов, причем, иногда это бывают совершенно ненужные вещи.

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Полезно узнать, какие уловки чаще всего используют торговые предприятия, чтобы повысить покупательскую способность.

Запахи: от свежей сдобы до луговых трав

Ароматы подбирают с учетом категории покупателей и продукции. Например, в хлебном отделе вы можете почувствовать запахи свежеиспеченного хлеба или сдобы. В кондитерском вас "атакуют" запахи ванили и корицы, — они возбуждают аппетит. Там, где расположены товары для пожилых людей, часто распыляют запахи сосны, сена, луговых трав. Дети в восторге от ароматов шоколада, карамели, колы, пластилина.

Оранжевый ценник, зеленая кнопка

Чтобы покупатели обратили внимание на товар, ценники часто делают желтыми или оранжевыми — это цвета опасности и на них человек концентрируется в первую очередь. Черный используют для оформления дорогих вещей: этот цвет связан с роскошью и высокой ценой. В онлайн-магазинах кнопка заказа обычно выделяется зеленым цветом: по статистике, на этот цвет люди "клюют" чаще всего.

Фолк, попса, классика

Популярная уловка: для привлечения покупателей торговые центры используют звуковое сопровождение. Установлено, что спокойная, ненавязчивая музыка повышает продажи на 46%. Если же необходимо продать недорогие вещи, ставят энергичные, позитивные мелодии.

Увидел — купил

Метод "правильной" раскладки товаров используют все магазины. Он включает несколько приемов:

самые дешевые товары размещают на нижних полках, а дорогие — на уровне глаз;

витрины с продуктами первой необходимости устанавливают в самом конце торгового зала, чтобы человек прошел к ним через все отделы и дополнительно сделал покупки;

популярные товары выкладывают в большом количестве на широком прилавке;

детские игрушки располагают на уровне глаз ребенка.

Скидки, которые… не скидки

"Черная пятница" или день "грандиозных" скидок, который торговые центры обычно устраивают в конце года, приносит продавцам существенную прибыль. Не все покупатели понимают, что часто скидки в этот период — обман. Продавцы заранее повышают цены, а потом проводят распродажи. В некоторых случаях товары стоят намного дороже, чем, например, месяц назад.

Я тебя знаю

Представители онлайн-магазинов собирают информацию о потенциальных клиентах в открытых источниках интернета. Они изучают истории покупок, данные с телефона. А потом предлагают человеку товар с учетом его интересов и предпочтений — покупатель зачастую воспринимает это как персональный подход и заботу о себе. Такая уловка маркетологов требует кропотливой предварительной работы, но на что только не пойдешь, чтобы продать свой товар.