7 шагов, которые помогут избавиться от любой вредной привычки, — они обоснованы наукой

Избавление от зависимостей — непростая задача. Считается, что курильщикам требуется в среднем 30 попыток, чтобы завязать навсегда. Но есть несколько проверенных методов, которые помогут легче отказаться от вредных привычек, пишет doctorpiter.ru

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кто-то способен бросить курить за 5 минут, приняв волевое решение и потушив последнюю сигарету — даже если был заложником этой неполезной привычки многие годы. Но все же чаще отказаться от того, что очень долго было заметной частью жизни, бывает очень непросто.

Как же гарантированно избавиться от вредных привычек? Вот семь научно обоснованных стратегий.

Анализируйте



"Если вы решили избавиться от вредной привычки, сначала надо ее признать и выяснить: почему она у вас появилась и в какой ситуации, в каком контексте она возникает", — говорит Рассел Полдрак, профессор психологии Стэнфордского университета.

Например, если вы избавляетесь от привычки курить, полезно ответить на вот такие вопросы, чтобы разобраться в своих личных "уязвимостях":

Когда вам хочется курить больше всего?

Как долго вы спите ночью?

Каков ваш уровень стресса в течение дня?



Полезно также будет завести записную книжку или делать пометки в телефоне, отслеживая особо сильную потребность вернуться к вредной привычке — с чем именно это обычно связано. Это поможет быть внимательным к своему внутреннему состоянию и снижает риск снова вернуться к автоматической вредной привычке.



Избегайте триггеров



"Как только вы разобрались, что вызывает в вас желание вернуться к вредной привычке, нужно сделать все возможное, чтобы избежать этого", — говорит Полдрак. Вот несколько примеров:



Если вы не хотите больше пить алкоголь, но невозможно отказаться от бокала вина при встрече с друзьями, назначайте дружеские посиделки там, где не наливают спиртное.

Если сигарету очень хочется закурить после выпитой чашки кофе, перейдите на чай.

Если вы много едите во время просмотра сериалов или работая за компьютером, исключите наличие еды рядом с вами в этих ситуациях. Ешьте подальше от экрана.



"Иногда бывает непросто избежать триггеров, но в этой ситуации продумайте стратегию поведения — что именно вы скажете, если вам предложат выпить или закурить", — говорит Полдрак.



Измените свое поведение



Избавиться от вредной привычки поможет замена ее на то, что вам тоже приносит радость и удовольствие. Вот несколько примеров изменения поведения.



Если вы курите, чтобы прервать работу, пообщаться с коллегами, просто покидайте время от времени рабочее место без повода или даже присоединяйтесь к курильщикам — но с чашкой чая.

Замените вечерний бокал вина, например, безалкогольным глинтвейном — сама процедура его приготовления расслабит и успокоит вас. Налейте напиток в красивый бокал, насладитесь вкусом. Можно придумать и множество других безалкогольных коктейлей для вечера с близкими или просмотра сериала. Творческий подход отвлечет от вредной привычки, и со временем вы от нее откажетесь.

Если вы грызете ногти, когда нервничаете, вместо этого начните крутить в руках какой-то тактильно приятный маленький предмет или вообще засуньте руки в карманы.



Самое главное — понять, какое именно позитивное чувство вызывает в вас вредная привычка, и найти полезную — ту, что даст его взамен.



Отвлекайте себя



Если ужасно хочется выпить или закурить, отвлеките себя — позвоните другу, начните готовить еду, включите интересный фильм, выйдите на улицу на прогулку. Хорошо бы придумать список отвлекающих дел заранее — напишите его и прикрепите там, где он всегда перед глазами.

По науке, неистребимое желание, тяга к чему-то длится не более получаса, чаще — до 20 минут. Если вы сможете отвлечься на это время, она пройдет сама собой.