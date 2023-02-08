8 правил, как провести вечер после работы, чтобы почувствовать себя счастливым

Лежать после работы у телевизора или "тупить" в соцсетях — не лучший способ отдохнуть после рабочего дня, пишет doctorpiter.ru Вот 8 правил, соблюдение которых реально поможет расслабиться, зарядиться и почувствовать себя счастливым вечером в будни.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"В 6 встал — и на работу, вернулся к 18-19 часам — душ, поел — около 20 часов. В 22 спать. Итого — 2 часа личного времени. А жить-то когда?", задаются вопросом многие люди.

На самом деле, если посчитать, сколько времени нам остается на отдых в обычный будний день, то полученная цифра может расстроить. Особенно если речь идет о жителе мегаполиса, который тратит часы на дорогу от дома до работы и обратно.

Именно поэтому к вечернему времяпрепровождению стоит подходить со всей серьезностью — за короткое время надо успеть и отдохнуть, и расслабиться, и получить удовольствие.

Вот 8 правил, как максимально эффективно использовать свободное время вечером.

Всегда переодевайтесь в домашнее

Это особенно важно, если вы работаете дома. Нужно давать "сигнал" организму, когда вы работаете, а когда — отдыхаете. В этом очень поможет соблюдение дресс-кода в условном "домашнем кабинете" и переодевание в уютную удобную одежду вечером.

"Если даже в течение часа после того, как выключили компьютер, вы остаетесь в той одежде, что была на вас в рабочее время, вы продолжаете поддерживать ваш организм в "рабочем" режиме", — считает психолог Джой Киш.

Создайте свой личный распорядок вечера

"Надо четко понимать, что именно вам нужно и что хочется после окончания рабочего дня, — говорит психотерапевт Норин Икбал. — Кому-то — общения, другим — тишины. Настроиться на свои потребности можно, просто прислушиваясь к своему телу, ведя дневник или посещая терапию".

Продумайте свой собственный распорядок вечера, включающий все то, что радует и приносит удовольствие именно вам, — например, зажгите свечи, приготовьте вкусное блюдо, примите ванну.

Обязательно двигайтесь

Если у вас сидячая работа, худший вариант — добраться до дома и лечь на диван. Наутро вы точно не почувствуете себя отдохнувшим.

"Даже небольшая физическая нагрузка очень взбодрит после рабочего дня, придаст сил и энергии, поднимет настроение, — считает психотерапевт Мередит Ван Несс. — Пройдитесь пешком или сделайте небольшой комплекс упражнений дома, растяжку, устройте онлайн-тренировку, да хоть помашите веником или шваброй ради хоть какой-то активности. Лучше это сделать сразу после окончания рабочего дня. Чем ближе к ночи, тем меньше вероятность, что вы пойдете на прогулку или займетесь фитнесом".

Включите любимую музыку

"Многие забывают, как может расслаблять и придавать сил музыка, как она способна вывести из состояния нервного напряжения, — говорит психолог. Одним помогает расслабиться классическая музыка, другим — звуки природы, третьим — ритмичная танцевальная мелодия".

Так что выбор зависит от вас — хорошо бы иметь под рукой уже готовый плейлист. Это поможет вам расслабиться и подаст знак вашему мозгу, что вы не в рабочем режиме.

Отключите рабочие чаты

"Если у вас такая работа, которая никогда не заканчивается, то без определенных усилий вы не сможете от нее отключиться, — говорит Джой Киш. — Заставляйте себя оставлять мобильный телефон за условной дверью своего дома. Можно ставить его на зарядку в другой комнате, как и ноутбук, чтобы он не попадался постоянно под руку".

Убирайте подальше и пульты от телевизора, советует психолог.

"Люди не понимают, что сидение перед экранами ТВ или компьютера вечером после работы не даст возможности перезарядиться, расслабиться и почувствовать, что вы отдохнули", — считает эксперт.

Не добавляйте себе лишних дел

Не создавайте себе дополнительные трудности. Старайтесь вечером не наводить беспорядок, чтобы перед сном не раздражаться из-за полной раковины посуды.

"Важно убирать за собой сразу, в моменте — мыть посуду, когда готовишь, вытирать со стола, вешать пальто и складывать вещи на место сразу, как переоденетесь, — советует Ван Несс. — Если оставлять на своем пути беспорядок, то к концу вечера мысли о нем испортят вам настроение, а если начнете уборку, то она отнимет у вас драгоценное время".

Не спешите

Время после работы должно быть потрачено на отдых и восстановление, а не стать еще одной трудовой повинностью — домашней. Для многих женщин привычное дело как пуля выбегать из офиса, мчаться за ребенком, потом спешить приготовить ужин и так далее. Так к ночи вы будете измотаны в два раза больше.

"Даже если эти дела отменить невозможно, вы можете позволить себе небольшие передышки, — советует психолог. — Хорошо помогают дыхательные упражнения. Остановитесь, присядьте, дайте себе минуту — сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Важно, чтобы выдох был более длинным (раза в полтора), чем вдох — это позволит перезагрузить вашу нервную систему".

Сделайте что-нибудь неожиданное

Многие уже утром в будни знают, каким будет их вечер — все как в "дне сурка".

"Часто люди возвращаются домой после работы и действуют по одному и тому же распорядку, — сказала Киш, — Да, мы существа привычки, но это никак не способствует перезарядке. Попробуйте включить в вечернюю домашнюю рутину что-то новое — это может быть все, что не похоже на ваш привычный вечер, — испечь простое печенье, устроить танцевальный баттл, сыграть в настольную игру, выйти на прогулку перед сном. Это добавит азарта в скучные будни и поможет вам почувствовать себя более счастливым, когда наступит следующий рабочий день".