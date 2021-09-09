9 признаков того, что вы никогда не разбогатеете

Психологи уверены, что финансовое состояние напрямую зависит от нашего мышления.

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Как пишет портал FurnishHome со ссылкой на мнение специалистов, человека, которому не суждено попасть в списки богачей, можно определить по нескольким признакам.

Вас волнует, сколько зарабатывают другие



Богатым людям все равно, какой доход у их соседа, они если и интересуются этим, то исключительно ради любопытства. Бедные будут считать каждую копейку в чужом кармане, обращая внимание, на что тратятся деньги, ведь для них это куда проще, чем начать зарабатывать самим.



Вы делите людей на своих и чужих



Богатый человек обычно не примыкает ни к каким течениям, верованиям и группировкам. Для него все люди равны, ведь каждого он рассматривает как потенциального партнера. Бедный непременно занимает какую-то категоричную позицию и все, кто не с ним, автоматически становятся его врагами. В результате он тратит больше сил на борьбу с чужими идеями, чем на обеспечение собственного благополучия.



Вы экономите на простых вещах



Богатый человек не заметит разницу в цене в пару десятков центов, он скорее обратит внимание на качество товара. Бедный будет сравнивать цены в соседних магазинах и потратит много времени и нервов на поиск удачной скидки. А вместо того, чтобы наслаждаться жизнью и позволять себе маленькие радости, откажет себе даже в простых удовольствиях.



Вам страшно остаться без работы



Вы много раз прикидывали: а может, махнуть на все рукой и рвануть к морю на три месяца? Но каждый раз упирались в нехватку средств. Вы прекрасно понимаете, что стоит вам остаться без работы, вы вряд ли протянете больше месяца. Люди же с мышлением богачей уверены, что не пропадут в любой ситуации. Они знают, что смогут найти себе применение и выжить хоть в глухой деревне, хоть на необитаемом острове.



В своих проблемах вы вините обстоятельства



Вы непременно находите того, кто виновен во всех ваших неприятностях: супругу, босса, государство… Вы снимаете с себя всякую ответственность за уровень вашей жизни, ведь это так просто — жаловаться на мужа-бездельника или низкую зарплату вместо того, чтобы заняться собственным образованием и бизнесом, наконец.



Вы не копите, потому что не верите в завтрашний день



Зачем откладывать на черный день, если каждый день черный, думаете вы. И потом, в любой момент может случится кризис, дефолт или черт знает что еще, так не лучше ли тратить все от зарплаты до зарплаты? С одной стороны, тратить и позволять себе все, что захотите, здорово и приятно, с другой — отсутствие денег "в носке" лишает вас чувства стабильности и уверенности, что в свою очередь провоцирует ощущение бедности и беззащитности.



Вы ничего не планируете



Можете с ходу ответить на вопрос, что вы будете делать через неделю, месяц, год? Ну, помимо привычной работы и домашних дел. Как будет развиваться ваша жизнь в будущем и в каком направлении вы вообще движетесь? Большинство людей с мышлением богачей назовут вам как минимум десять важных целей и точно распишут каждый свой день наперед. Тем же, кому не суждено стать богатыми, планировать не обязательно, по крайней мере, так они считают. Ведь вместо того, чтобы контролировать свою жизнь, ставить цели и добиваться их, они безвольно плывут по течению.



Вы живете для кого-то, но не для себя



Большинство бедных женщин посвящают свою жизнь детям, родителям, мужьям, бездомным кошкам… Нет, конечно, заботиться о близких нужно, но не стоит ставить чьи-то интересы в жизни на первое место. Забывая о собственных нуждах, вы перестаете себя любить, а значит, становитесь несчастными. А разве несчастный человек может кому-то полноценно помочь? Богатые люди сначала удовлетворяют собственные потребности, а уж потом делают счастливыми всех вокруг.



Вам хватает



Вот уже пять лет вы ходите на одну и ту же работу, и, хотя зарплата не ахти какая, "вам хватает". Хватает на пару обновок в месяц, на еду и оплату счетов. Вы все еще мечтаете поехать на Сейшелы, но утешаете себя мыслью, что это не для вас. Ведь с вашей зарплатой вам вряд ли удастся накопить на такие роскошества. В отличие от вас, люди с мышлением богачей никогда не довольствуются малым. Зарабатывание денег для них — что-то вроде увлекательного спорта, они смело ставят перед собой очередную цель и находят способы достичь ее. А вы так пробовали?

Если вы обнаружили у себя большинство из перечисленных признаков, не спешите опускать руки и грустно смахивать слезу. Попробуйте сменить ваш привычный образ жизни, попытайтесь что-то изменить. Ведь большинство людей не рождаются богатыми, а становятся ими. А если смогли они, сможете и вы. Нужно просто постараться.