А утюг выключил? А дверь закрыл? Как избежать "черных дыр" в памяти

Практически каждый из нас однажды задавал себе вопрос — запер ли я дверь? Выключил ли газ утюг? Закрыл ли окно? Выдернул ли штепсель утюга из розетки?

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Если еще не успели отойти далеко от дома, то скорее всего вернетесь, чтобы подтвердить или опровергнуть свои сомнения, а если вы уже на рабочем месте или уехали отдыхать в выходной день — эти вопросы будут одолевать вас на протяжении всего дня. Эксперты объясняют, в чем причина "черных дыр" в памяти и с помощью каких механизмов можно от них избавиться.

Специалисты отмечают, что при выполнении рутинных повседневных действий нашему мозгу не приходится напрягаться, ведь действия мы выполняем почти автоматически. В свою очередь, если мы выполняем несколько дел одновременно, то полностью уделить внимание наш мозг способен только одному делу, требующему усиленного внимания. А именно, если мы опаздываем на работу, одной рукой запираем двери, а второй рукой ищем расписание автобусов и беспокоимся, успеем ли на автобус, то уже неоднократно выполнявшееся действие, в данном случае — запирание двери — мозг словно "стирает" из памяти, ведь основное внимание в тот момент было направлено на другое. Однако еще опаснее ситуации, когда из-за невнимательности мы подвергаем опасности свое жилище.

Фактор человеческой невнимательности



Эрготерапевт центра тренировки мозга Петерис Уртанс объясняет, как из-за собственной невнимательности мы можем подвергнуть опасности собственное жилище и почему в этом случаем мы склонны обвинять кого-нибудь другого.

"В основе любого действия лежит намерение, однако нередко наш ум способен интерпретировать его, представив как уже совершенное действие. А именно, если мы подумали, что сейчас закроем окно, но фактически не выполнили это действие, то в нашем мозге это намерение способно отобразиться как уже выполненное действие. Особенно, если при этом имелся какой-либо другой раздражитель, например, нас позвали завтракать или мы отвечаем на телефонный звонок. В результате, покидая дом, мы уверены, что закрыли окна, а по возвращении домой, заметив открытые окна, мы скорее склонны обвинить близких, взломщиков или даже паранормальные силы", — говорит Петерис Уртанс.

Запомнить все мешают также многочисленные дела и ситуации, одновременно происходящие в нашем жилище. "С началом пандемии мультитаскинг стал неотъемлемой частью наших будней. С тех пор как мы работаем из дома, все больше стараемся объединить рабочие обязанности с выполнением повседневных бытовых действий, однако таким образом нередко попадаем в опасные ситуации.