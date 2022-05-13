А утюг выключил? А дверь закрыл? Как избежать "черных дыр" в памяти

Практически каждый из нас однажды задавал себе вопрос — запер ли я дверь? Выключил ли газ утюг? Закрыл ли окно? Выдернул ли штепсель утюга из розетки?
Если еще не успели отойти далеко от дома, то скорее всего вернетесь, чтобы подтвердить или опровергнуть свои сомнения, а если вы уже на рабочем месте или уехали отдыхать в выходной день — эти вопросы будут одолевать вас на протяжении всего дня. Эксперты объясняют, в чем причина "черных дыр" в памяти и с помощью каких механизмов можно от них избавиться.
Специалисты отмечают, что при выполнении рутинных повседневных действий нашему мозгу не приходится напрягаться, ведь действия мы выполняем почти автоматически. В свою очередь, если мы выполняем несколько дел одновременно, то полностью уделить внимание наш мозг способен только одному делу, требующему усиленного внимания. А именно, если мы опаздываем на работу, одной рукой запираем двери, а второй рукой ищем расписание автобусов и беспокоимся, успеем ли на автобус, то уже неоднократно выполнявшееся действие, в данном случае — запирание двери — мозг словно "стирает" из памяти, ведь основное внимание в тот момент было направлено на другое. Однако еще опаснее ситуации, когда из-за невнимательности мы подвергаем опасности свое жилище.
Фактор человеческой невнимательности
Эрготерапевт центра тренировки мозга Петерис Уртанс объясняет, как из-за собственной невнимательности мы можем подвергнуть опасности собственное жилище и почему в этом случаем мы склонны обвинять кого-нибудь другого.
"В основе любого действия лежит намерение, однако нередко наш ум способен интерпретировать его, представив как уже совершенное действие. А именно, если мы подумали, что сейчас закроем окно, но фактически не выполнили это действие, то в нашем мозге это намерение способно отобразиться как уже выполненное действие. Особенно, если при этом имелся какой-либо другой раздражитель, например, нас позвали завтракать или мы отвечаем на телефонный звонок. В результате, покидая дом, мы уверены, что закрыли окна, а по возвращении домой, заметив открытые окна, мы скорее склонны обвинить близких, взломщиков или даже паранормальные силы", — говорит Петерис Уртанс.
Запомнить все мешают также многочисленные дела и ситуации, одновременно происходящие в нашем жилище. "С началом пандемии мультитаскинг стал неотъемлемой частью наших будней. С тех пор как мы работаем из дома, все больше стараемся объединить рабочие обязанности с выполнением повседневных бытовых действий, однако таким образом нередко попадаем в опасные ситуации.
4 механизма памяти, которые помогут защитить жилье от опасных ситуаций
- Не хватайтесь за несколько дел сразу
Эрготерапевт напоминает, что, выполняя несколько дел одновременно, мы увеличиваем риск невнимательности. Закончив укладку волос, отключите от электросети выпрямитель для волос, и только после этого возьмите звонящий телефон или бегите посмотреть, что кот опрокинул в соседней комнате.
- Произносите вслух то, что только что сделали
Громкая "озвучка" действий — отличный способ напомнить себе, что вы что-либо сделали. Поэтому каждый раз громко говорите себе — я запер дверь, я закрыл окна, я выключил утюг. Если рутинное действие "сотрется" из памяти, то громкое упоминание о выполненном деле позаботится о вашем душевном покое в течение всего дня.
- Составьте список последовательных действий
Специалисты советуют создать список действий, которые следует совершать, уходя из дома. Например, один список пригодится на случай, когда уходите из дома ненадолго, в свою очередь второй — когда возвращение планируется только через несколько дней.
Этот совет будет особенно полезным, если снизилась способность к концентрации внимания. Например, по утрам труднее подключиться к повседневным делам или вечером вы слишком устали, чтобы сосредоточиться.
- Отпразднуйте завершенное дело "рядом танцевальных шагов"
Хотя соседям могут показаться странными три прыжка после запирания двери, когда вы отправляетесь на работу, все же, возможно, именно эти три прыжка, приседание или другой придуманный вами особый танцевальный шаг позволят избежать неприятного вопроса, который весь день будет крутиться в голове: "Сделал ли я это…?". Если не помните, действительно ли закрыли дверь, то обязательно вспомните удивленный взгляд соседа во время выполнения своего победного танца.
Включайте голову, когда находитесь дома
Чтобы привлечь внимание людей к актуальным рискам безопасности дома, компания Gjensidige Latvija ежегодно весной проводит социальную кампанию "Месяц Безопасности Жилища". В этом году кампания под девизом "Включай голову, когда находишься дома" затрагивает проблему — "перекладывание ответственности за несчастные случаи, произошедшие из-за невнимательности людей, на паранормальную активность". То, что на первый взгляд кажется паранормальным, имеет простое, человеческое объяснение. Во время кампании жителей по различным каналам информируют о потенциальных рисках безопасности и решениях по их снижению.