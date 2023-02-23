Акция "Сердцем к сердцу 2023" собрала 10674.80 евро

Все собранные средства переданы в Фонд детской больницы для нужд детей, болеющих онкологическими заболеваниями.

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Три дня (17, 18 и 19 февраля) в торговом центре Domina Shopping, проходила благотворительная ярмарка, на которой было представлено более 10 000 поделок латвийских мастеров, ремесленников, творческих студий, различных организаций и просто неравнодушных людей. Изделия отдавались за пожертвования и команда волонтеров, представлявших стенд, рассказывала каждому посетителю об акции и задачах, которые она решает. А их несколько.

Во-первых, это возможность присоединиться и сделать что-то своими руками "Сердцем к сердцу" и передать изделие для благотворительной ярмарки.

Во-вторых, это подходящий случай для того, чтобы обсудить со своим ребенком или близкими тему сложных ситуаций и онкологических заболеваний в целом.

Третья, важная часть акции, — сбор поделок. Для этого существуют сразу несколько пунктов приема, в которых работают неравнодушные люди.

Четвертая составляющая акции — волонтерский труд. Для того чтобы стенд "работал" должны быть отзывчивые люди, которые бы рассказывали всем проходящим мимо о том, что это за акция и почему они должны найти минутку, чтобы остановиться.

"К стенду часто приходят родители, у которых дети болеют онкологическими заболеваниями. Они благодарят всех, кто принимает участие в данной акции. Им важно, что людям не все равно. Что они не остались один на один со своим горем, а есть те, кто готов помогать им и делать что-то для их детей, совершенно бескорыстно. В этой акции важны все участники и все ступени ее реализации. Сложная, многоуровневая, но важная и бесценная!" — рассказывает соорганизатор акции Елена Тонова.

"Для меня это подтверждение и тому, что в нашем обществе нет равнодушных людей. И о том, что вокруг меня люди могут позволить себе не абстрагироваться от чужих проблем. Гораздо проще сделать вид, что проблемы нет, особенно если тебя она не касается. И, конечно, это возможность убедиться в том, что люди готовы объединиться не только в радости. Повод-то у нас... скорбный, но люди все равно объединяются и находят вдохновение и радость", — делиться своими эмоциями соорганизатор Ксения Соловьева.

Благодаря успешному сотрудничеству, следующая акция уже согласована с торговым центром Domina Shopping и состоится в феврале 2024 года. Организация акции останется неизменной — вначале сбор поделок, потом ярмарка и, в завершении, передача средств в фонд детской больницы. Следить за информацией можно на фейсбуке, на странице акции "Сердцем к сердцу" или в группе для "волонтеров" — "Сердцем к сердцу".

Организаторы выражают благодарность всем участникам "Сердцем к сердцу 2023". Создателям красоты, тем, кто предоставил свои места для приема поделок, волонтерам, которые работали на стенде, всем, кто пришел посетить стенд, каждому, кто поддержал информационно или просто добрым словом. Акция "Cердцем к сердцу" благодарит каждого и желает детям скорейшего выздоровления, родителям сил, а обществу — чаще находить поводы, чтобы быть вместе.