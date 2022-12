Алла Пугачева вошла в ТОП 100 влиятельных женщин мира, составленный BBC

BBC опубликовала список 100 влиятельных женщин со всего мира за 2022 год. Среди них мировой музыкальный феномен Билли Айлиш, первая леди Украины Елена Зеленская, актриса Сельма Блэр, "королева российской эстрады" Алла Пугачева и многие другие.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это — десятый сезон Би-би-си "100 женщин". Какой прогресс был достигнут за последние десять лет? Несмотря на то, что права женщин в мире, в целом, существенно улучшились, многим странам еще предстоит долгий путь. В этом году в список вошли женщины, оказавшиеся в центре конфликтов 2022 года. Они протестуют и требуют перемен в Иране и стали олицетворением стойкости и сопротивления в войне России с Украиной.

Билли Айлиш, США

Певица и автор песен

Foto: AP/Scanpix/LETA

Обладательница премии "Грэмми", певица Билли Айлиш известна тем, что в своей музыке затрагивает самые острые темы: от сингла Your Power ("Твоя власть"), который призывает к ответу тех, кто сексуально эксплуатирует несовершеннолетних девочек, до песни, в которой говорится об изменениях климата All The Good Girls Go To Hell ("Все хорошие девочки попадают в ад").

Она стала самым молодым хедлайнером фестиваля Гластонбери. Воспользовавшись своим выступлением на фестивале, она выразила протест решению Верховного суда Соединенных Штатов отменить конституционное право на аборты. Также Билли открыто рассказывает о проблемах восприятия своей внешности, депрессии и том, как жить с синдромом Туретта.