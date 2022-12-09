Алла Пугачева вошла в ТОП 100 влиятельных женщин мира, составленный BBC

BBC опубликовала список 100 влиятельных женщин со всего мира за 2022 год. Среди них мировой музыкальный феномен Билли Айлиш, первая леди Украины Елена Зеленская, актриса Сельма Блэр, "королева российской эстрады" Алла Пугачева и многие другие.
Это — десятый сезон Би-би-си "100 женщин". Какой прогресс был достигнут за последние десять лет? Несмотря на то, что права женщин в мире, в целом, существенно улучшились, многим странам еще предстоит долгий путь. В этом году в список вошли женщины, оказавшиеся в центре конфликтов 2022 года. Они протестуют и требуют перемен в Иране и стали олицетворением стойкости и сопротивления в войне России с Украиной.
Билли Айлиш, США
Певица и автор песен
Обладательница премии "Грэмми", певица Билли Айлиш известна тем, что в своей музыке затрагивает самые острые темы: от сингла Your Power ("Твоя власть"), который призывает к ответу тех, кто сексуально эксплуатирует несовершеннолетних девочек, до песни, в которой говорится об изменениях климата All The Good Girls Go To Hell ("Все хорошие девочки попадают в ад").
Она стала самым молодым хедлайнером фестиваля Гластонбери. Воспользовавшись своим выступлением на фестивале, она выразила протест решению Верховного суда Соединенных Штатов отменить конституционное право на аборты. Также Билли открыто рассказывает о проблемах восприятия своей внешности, депрессии и том, как жить с синдромом Туретта.
Сельма Блэр, США
Актриса
Сельма Блэр — американская актриса, снявшаяся в фильмах "Жестокие игры", "Блондинка в законе" и франшизе "Хеллбой".
"В 2018 году у нее диагностировали рассеянный склероз. Актриса много говорит о своей болезни и возникающих в связи с ней проблемах — честно и открыто. А в этом году она выпустила выпустила книгу мемуаров "Язвительная малышка" и стала сотрудничать с фирмой, которая выпускает специальную косметику, которой удобно пользоваться тем, у кого есть проблемы с мобильностью и координацией движений", - пишет BBC.
Участница протестов
В этом году в Иране начались массовые протесты. Они вспыхнули после смерти Махсы Амини, 22-летней курдской девушки, арестованной 13 сентября полицией нравов в Тегеране за неправильное ношение головного платка. В некоторых иранских общинах обрезание волос считается традиционным знаком траура, а сейчас оно стало еще и одним из символов протеста. На сторону женщин Ирана встали знаменитости, политики и активисты по всему миру.
Елена Зеленская, Украина
Первая леди
Елена Зеленская была успешным сценаристом на телевидении. Все изменилось после того, как ее муж, Владимир Зеленский, был избран президентом Украины в 2019 году. После войны, развязанной Россией, Елена Зеленская использовала свое положение первой леди для того, чтобы весь мир узнал о страданиях украинского народа. Она стала первой женой президента иностранной державы, которая выступила перед Конгрессом США. Сейчас Елена сосредоточена на оказании психологической поддержки детям и семьям, пострадавшим от войны.
Алла Пугачева, Россия
Музыкант и певица
Алла Пугачева - музыкант-рекордсмен: она продала более 250 млн записей, в ее репертуаре — более 500 песен и 100 альбомов. Ее справедливо называют "Королевой русской поп-музыки". Она давно стала легендой, известной своим меццо-соправно, но сейчас Пугачева уже не выступает.
Пугачева неоднократно получала награды в России, но при этом выступала против правительства. Недавно она разместила на своей странице в "Инстаграм", с 3,6 млн фолловеров послание, осуждающее войну в Украине. Сейчас певица вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми переехала жить в Израиль, закрыв все свои бизнесы в России.
Александра Скочиленко, Россия
Художница
Петербургская художница Александра Скочиленко была арестована за то, что заменяла ценники в супермаркетах сообщениями о войне в Украине, включая информацию о возможном количестве жертв после российского авиаудара по Мариупольскому театру. Скочиленко предъявили обвинение по статье о "распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ". Сейчас девушка ждет приговора в СИЗО. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. В июне 2022 года международная правозащитная организация Amnesty International объявила художницу узницей совести.
Об остальных женщинах проекта можно прочитать здесь.