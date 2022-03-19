Анатомия страха. Как перестать бояться рака и начать жить

Недавно ко мне обратилась женщина с вопросом о телефоне поддержки онкологических пациентов. Я пригласила ее в чат поддержки группы "Про Жить". Но она ответила, что не хочет читать чужие истории мучений и находить подтверждения, что лечение не помогает. Этот разговор вернул мои мысли к вопросу страхов, окружающих рак.

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Откуда же берется этот страх и как его преодолеть?

Корни страхов



Я задумалась, почему диагноз "рак" настолько пугает и так плотно оброс мифами. Ведь по статистике, публикуемой Всемирной организацией здравоохранения, первое место по количеству смертей занимают болезни сердечно-сосудистой системы. Однако я ни разу не слышала об инсультофобии или инфарктофобии.

К слову, до болезни у меня самой была онкофобия. Я боялась рака, мне было страшно заболеть раком. Я считала, что это смертный приговор. Хотя сейчас уверена, что причиной тому была моя собственная неинформированность и перекос восприятия материалов, публикуемых в интернете. Когда я узнала свой диагноз — "рак молочной железы второй стадии", то представляла себя в инвалидном кресле, изнуренной лечением и с отмеренным сроком жизни 5 лет. Откуда взялся срок пять лет? Из медицинской литературы. В ней четко написано о процентах средней выживаемости онкологических пациентов в течение 5 лет.

Я тогда подумала, что мое лечение, сроком в полтора года, даст мне срок жизни, равный пяти годам. Стало казаться, что оно бессмысленно. Потом мне объяснили, что период наблюдения пациентов врачами-онкологами равен пяти годам. Дальше за состоянием здоровья наблюдает семейный врач. Онкологи считают, что риск возникновения рецидива высок именно в первые пять лет, далее он снижается. Меня воодушевила новость, что это не оставшееся мне время жизни, а статистическая единица. Мотивация ответственно лечиться существенно повысилась. Даже появилась надежда на полное излечение.

Не стоит искать ответов в соцсетях

Мы привыкли искать информацию в интернете и в социальных сетях. Но там мало победных историй о том, как кто-то вылечился после онкологического заболевания, реабилитировался и живет в обычном ритме жизни. Немногие пишут подробно о своем лечении. Порой неоткуда узнать, что это сложно, местами крайне тяжело, но все же переносимо. Что во время химии вполне реально продолжать работать, если есть желание. Мало кто публикует фотографии себя во время лечения. Я догадываюсь, почему люди поступают именно так.

Многие из тех, с кем я разговаривала об их заболевании, скрывают свой опыт, считая что это личная информация и не хотят делиться пережитым со всем миром в соцсетях. Многие опасаются неадекватной реакции окружающих — как унижающей жалости, так и возможной агрессии — сиди и лечись тихо, не выставляй напоказ свой рак. Допускают возможную дискриминацию на работе. Женщины стесняются потери волос и других изменений во внешнем виде. Химиотерапия порой накладывает сильный отпечаток на внешность. Специфическая отечность, состояние кожи, иногда запавшие глаза — все это не украшает. Но это временно. Это можно и нужно пережить.

Отдельно скажу, что иногда сложно поделится результатом — полным выздоровлением, потому что первые пять лет после лечения нужно ходить на ежегодные проверки. По итогам проводимых обследований врач подтверждает, что ты здоров, но отпускает тебя вести обычный ритм жизни на год. В такие моменты поднимает голову страх рецидива — да, ты здоров, но есть пугающее внутреннее ощущение, что лишь до следующей контрольной даты. А потом вдруг проходит срок активного ежегодного наблюдения и тебя настолько поглощает обыденная жизнь, что делиться, что пять лет назад ты проходил лечение раковой опухоли становится неактуально. Знаете, у меня 5 лет назад был рак, была терапия и я сейчас подробно об этом расскажу! Странно как-то. Вот так и складывается, что историй, а тем более историй излечения, почти нет. Их сложно найти в соцсетях.

И даже этот маленький процент рассказов успешного лечения рака эмоционально перекрывается сообщениями по поиску средств от фондов и частных лиц. Хочу объяснить, что помощь ищут в самых сложных случаях, когда рак не отступает, когда нужны некомпенсируемые государством лекарства. Когда собирают средства на лечение не по протоколу. Когда рак оказывается в запущенной стадии из-за некомпетентности врачей или вследствие поведения пациента. Это не обыденные ситуации, а лишь некоторое, избранные. Но визуальный ряд запросов о помощи кажется огромным. Это, с одной стороны, безусловно, трогает и вызывает слезы сострадания, но также подкрепляет впечатление, что рак неизлечим. Что терапия означает огромные финансовые затраты, долгую изнурительную борьбу и почти всегда фиаско.