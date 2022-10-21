Бодрое утро: 6 приемов для легкого пробуждения

Иногда люди чувствуют себя вялыми по утрам, даже если спали семь — восемь часов. Чтобы как-то помочь себе, они пьют кофе, принимают холодный душ или включают музыку на полную громкость. Cuprum.media собрал для вас другие способы взбодриться.

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Иногда трудности с пробуждением и утренняя сонливость связаны с проблемами со здоровьем. Качество сна и состояние по утрам могут ухудшиться во время сильного стресса, депрессии, приема антидепрессантов, хронических болей. Здесь советы по бодрости не помогут, нужно обратиться к врачу. Так что эта статья для тех, кто просто тяжело встает по утрам.

Переставлять будильник на 90 минут



Некоторые люди, которые спят с перерывами, чаще чувствуют дневную сонливость, чем если бы сон был непрерывным. Поэтому, возможно, постоянно переставлять будильник с мыслью "ну еще пять минуточек" — не лучшая идея.

Влияние фрагментации сна пока плохо изучено, но можно попробовать не разбивать сон, а подстроиться под его циклы. Для этого поставить два будильника с разницей в 90 минут: столько длится полный цикл сна, и при такой схеме человек просыпается после окончания цикла, а не во время него.

Это работает в теории и не факт, что для всех, но попробовать можно, вреда точно не будет.

Пить воду сразу после пробуждения



Еще один способ взбодриться — выпить воды. Дело в том, что обезвоживание может вызвать чувство усталости и головокружение.

Чтобы этого не допустить, можно утром и в течение дня пить воду, обычный и фруктовый чай, кофе без сахара и другие напитки, в которых нет сахара и алкоголя. В воду можно добавлять дольку лимона или лайма.

Но не стоит увлекаться и пить много воды только потому, что так рекомендовали в интернете. Лучше ориентироваться на собственные ощущения.

Съедать вкусный завтрак



Еда может быть источником удовольствия. Если приготовить завтрак из любимых продуктов и насладится им, утро станет лучше. Можно попробовать запланировать завтрак с вечера: подумать, что необычного и вкусного съесть с утра. Тогда утром это поможет проснуться, чтобы скорее оказаться на кухне.

Иногда люди не хотят есть по утрам, потому что плотно едят на ночь. Можно попробовать ужинать более легкими продуктами, тогда с утра появится аппетит. Но если есть не хочется совсем, не нужно себя заставлять — как и с водой, лучше смотреть на личные ощущения.

Пользоваться умным будильником-светильником



Будильники-светильники имитируют восход солнца: в нужное время начинают освещать комнату тусклым светом и постепенно наращивать яркость. Так пробуждение становится более комфортным и плавным.

В настройках будильников можно менять яркость и цвет освещения. А еще есть будильники, которые распространяют аромат кофе, круассанов, шоколада, моря и проигрывают звуки природы и мотивирующую мелодию.

Делать зарядку в постели



Польза будет даже от простой зарядки в постели. Все потому, что регулярные упражнения помогают повысить уровень энергии и снизить утомляемость.

Также с утра можно заниматься йогой, которая помогает организму бороться с чувством беспокойства и стресса в жизни. Начинать лучше с простых и безопасных упражнений, а когда получится их освоить, усложнять программу.

Найти причину, чтобы проснуться



Люди легче просыпаются, если знают зачем. Может, их ждет путешествие, у них есть планы на утро или важный проект, которым хочется скорее заняться.

Конечно, все люди разные, но, возможно, взбодриться поможет понимание, что впереди будет то, ради чего сейчас нужно расшевелиться.

Также поможет заранее спланировать дела на день, тогда утро будет спокойнее и приятнее — без стресса и паники, что что-то забыл или не сделал.