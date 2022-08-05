Боль, апатия, спонтанность: 8 признаков того, что у вас кризис среднего возраста

Достижение среднего возраста — не только цифра в паспорте, но и определенные изменения в жизни, связанные с работой, семейным статусом, здоровьем — по отдельности или вместе.

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Для некоторых людей это также становится причиной затяжного стресса и депрессии, потому что приходит осознание конечности жизни и появляется резкое желание что-то с этим сделать. Порой оно выливается в спонтанную попытку омолодиться одеждой, хобби или другими способами. Но есть и более точные признаки кризиса среднего возраста, пишет sovets.net.

Колебания веса



В большинстве случаев резкий набор веса или стремительное похудение в этом периоде связаны, во-первых, с гормональными изменениями (в основном у женщин). А, во-вторых, с психологической нестабильностью и стрессом.



Апатия



Закономерное последствие эмоционального кризиса и внезапного осознания "ушедшей юности". Пропадает интерес к жизни и вещам, которые прежде радовали и воодушевляли.



Частые боли



Мигрени, спазмы в животе, боли в суставах — все это может резко случиться во время кризиса среднего возраста не потому, что организм "стареет", а в виде психосоматической проблемы. На таблетки боли не реагируют, попытки их лечить ничего не дают.



Необдуманные решения



Уклоняясь от реальности, человек с кризисом среднего возраста начинает видеть все вокруг в диаметрально противоположном свете: и брак вдруг кажется неправильным, и работа нелюбимой, и стрижка вообще из прошлого века. Главное, не рубить с плеча.



Отказ от возможностей



Обратная сторона медали: у некоторых людей во время кризиса среднего возраста наблюдается попытка спрятаться от всего мира, установить более жесткие границы и сказать "нет" всему, что только вчера было бы встречено четким "да". Потому что кажется — уже поздно это делать.



Бессонница



Невозможность заснуть всю ночь — результат активных переживаний и стрессов. У женщин проблем добавляет менопауза с ее гормональными колебаниями, делающими организм особенно чувствительным ко всему.



Мрачные картины будущего



Все, что за чертой, которую человек готовится переступить, ему кажется унылым и серым — здоровье потеряно, внешность уже не такая впечатляющая, возможностей никаких. Большой контраст с юностью, где "все впереди". Хотя на самом деле условные 45 лет — это еще не кладбище.



Чрезмерное беспокойство о внешности



Желание выглядеть лучше естественно, но при кризисе среднего возраста оно доходит до мании и болезненного изучения своего отражения в течение получаса, чтобы разглядеть появившиеся за ночь морщины.

