Более 60 учебных заведений со всего мира: в Риге пройдет выставка "Дни Международного Образования"

15 октября в Риге пройдет ежегодная специализированная выставка "Дни Международного Образования". На выставке будут представлены более 60 учебных заведений из разных стран мира.

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Посетители мероприятия смогут лично пообщаться с руководителями и ведущими специалистами известных учебных заведений, среди которых частные и государственные средние школы, профессиональные колледжи, университеты, бизнес школы, языковые лагеря и школы иностранных языков.

Среди участников выставки 11 университетов из Нидерландов, один из ведущих университетов Италии — Bocconi University, старейшая в мире бизнес-школа ESCP, университеты из Великобритании, Швеции, Дании, Бельгии, Австрии, Германии, Канады и других стран.

На выставке будут представлены известные средние школы, такие как Cardiff Sixth Form College (лучшая средняя школа Великобритании по результатам выпускных экзаменов), Bishop’s Stortford, Sidcot School, Campbell College, St. Clare’s Oxford, Amadeus International School из Вены и многие другие.

На стенде официального центра британских экзаменов Cambridge English и IELTS будет возможность ознакомиться с информацией об этих признанных во всем мире экзаменах. С 2007 года экзамены в Латвии организует Балтийский Совет по международному образованию, который с 2022 года стал также центром проведения тестов для поступления в британские университеты, включая Оксфорд и Кембридж.

В выставке также принимают участие Институт Французского языка в Латвии, центр Education USA и другие организации.

По мнению руководителя Baltic Council Евгения Говора: "На наш взгляд, это — самое масштабное мероприятие в Латвии, посвященное зарубежному образованию, на котором можно одновременно пообщаться с представителями школ и университетов со всего мира и получить информацию из первых рук".