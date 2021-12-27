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Телец
Большой гороскоп: что нас ждет в 2022 году?
Foto: Shutterstock

Нас ждет стремительный, полный неожиданных поворотов и перемен год. Порой может даже показаться, что всего слишком много и справиться с навалившимся практически невозможно. В этот момент на первый план выйдут романтические отношения и общение с родными и друзьями. Именно они в будущем, 2022 году, придадут нам энергии, вдохновения и даже научат чему-то новому.

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Овен


Большой гороскоп: что нас ждет в 2022 году?
Foto: Shutterstock

21 марта — 20 апреля

ЗДОРОВЬЕ. Год для Овна начнется с необходимости разобраться в себе. У вас появится желание побыть одному, проанализировать свои мысли и желания. Этот внутренний анализ позволит избавиться от разнообразных отвлекающих факторов на пути к цели, которую вы себе поставите. А уж ее достижение можно запланировать на период с мая по октябрь, когда Овен будет находиться в отличной физической, эмоциональной и интеллектуальной форме. Осенью стоит обратить особое внимание на распорядок дня и сбалансированное питание, они позволят поддержать организм в самое унылое и холодное время года.

ОТНОШЕНИЯ. Главное слово года в отношениях для вас — "свобода". Овны, наконец, избавились от непреодолимого желания всем нравиться и беспокойства о том, что о нем думают другие. И это спокойное, даже несколько безразличное отношение к другим начинает притягивать к вам противоположный пол, как магнит. Новые романтические отношения будут завязываться легко и непринужденно, а действующие — приобретут особую глубину.

РАБОТА И ДЕНЬГИ. Сами по себе деньги у вас в этом году точно не появятся. Но если работать, и работать хорошо, то и платить вам будут достаточно (и даже еще больше). Впрочем, крупные сделки в будущем году совершать не стоит, финансовые документы хранить упорядоченными в надежном месте, а все договоренности обязательно заключать в письменном виде. В финансовых вопросах существует риск разнообразных недоразумений и глупых ошибок.


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Телец

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DELFI Woman

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