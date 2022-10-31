Бросай зубрежку: лучшие системы школьного образования в мире - как и чему там учат

Для оценки школьного образования по всему миру существует большое количество рейтинговых систем. Самая авторитетная из них — PISA, или Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. Мы выбрали три страны, которые чаще всего возглавляют топы, чтобы узнать, в чем их особенности, как сформировалась та или иная система в ее нынешнем виде, и чем могут похвастаться выпускники.

У Финляндии, Дании и Южной Кореи разные подходы, но они год за годом подтверждают свою эффективность: остальные равняются на них и проводят реформы в собственной образовательной сфере. Все три страны делают акцент на создании экономической и социальной стабильности для своих граждан. Давайте разберемся, в чем же секрет их успеха.

Финляндия

Когда финские школьники начали год за годом лидировать в международных конкурсах и олимпиадах, специалисты из сферы образования всего мира обратили внимание на местную систему обучения. На нее стали равняться другие страны, и дело тут не только в успеваемости. В Финляндии расхождение в академических достижениях между учениками из разных регионов — одно из самых незначительных в мире. Программа обучения построена на вырабатывании ключевых навыков, таких как математическая грамотность и способность к решению задач, а не бездумной зубрежке правил.

В возрасте 6 лет детей отдают в подготовительные классы длительностью в один год. Обучение в государственных учреждениях бесплатно для всех граждан — детей из богатых семей и семей со скромным достатком. Дальше они поступают в начальную школу.

В школах Финляндии не проводятся экзамены по окончании каждого года, как это бывает, например, в России и странах СНГ. Здесь есть только один — для выпускников старших классов. Он называется National Matriculation Exam, и от его сдачи можно отказаться. "Экзамен" существует исключительно для специалистов по образованию: помогает определить, получил ли студент все знания и навыки, предусмотренные учебным планом.

Система оценок как таковая отсутствует: студентов не сравнивают между собой и не заставляют соревноваться друг с другом на олимпиадах. По мнению финнов, в конкуренции нет ничего хорошего.