Будет только хуже: 15 фраз, которые ни в коем случае нельзя говорить человеку в истерике

В такой ситуации теряться, не знать, что делать, и впадать в ступор — это нормально. Не все умеют правильно успокаивать окружающих. Но главное — не навредить еще больше тому, кто очень нуждается в помощи, пишет doctorpiter.ru

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Иногда лучше промолчать, просто побыть рядом, обнять, чем говорить что попало. Итак, вот 15 фраз, которые психологи категорически не советуют говорить людям, находящимся в истерике.

1. "Просто возьми себя в руки!"

Во-первых, взять себя в руки, когда эмоции уже захлестнули, вообще непросто, а в иных случаях и вовсе невозможно. Во-вторых, истерика — не прихоть. Это мучительное состояние, от которого человек с удовольствием бы избавился, но в данный момент не может. И эта фраза может только усугубить ситуацию.

2. "Ой, да брось, ты преувеличиваешь"

Обесценивание — последнее, что поможет человеку в истерике. Одна и та же ситуация может вызывать абсолютно разные реакции у людей. Поэтому даже если вам кажется, что случившееся — пустяк, для другого это может быть большой бедой.

3. "Ты делаешь еще хуже"

В целом сложно представить, когда эта фраза может быть уместна. Она не успокаивает, но дарит огромное чувство вины. Человек может почувствовать, что его эмоции неправильные, а сам он плохой. Такой груз вряд ли сможет успокоить.

4. "Слезами горю не поможешь"

Еще как поможешь, но только не горю, а проживанию горя. Не поможет подавление эмоций и проглатывание слез. Человеку иногда нужно пространство, чтобы прожить то, что на душе.

5. "Сейчас я тебя развеселю!"

Первое, что хочется сделать, столкнувшись с человеком в истерике — превратить "плохие" эмоции в "хорошие". Но делать этого не стоит. Человек при этом может почувствовать обесценивание своих переживаний и чувств и будет фрустрирован (психическое состояние, возникающее, когда желания не совпадают с имеющимися возможностями.— Ред.).

6. "Ничего страшного"

Для кого? Для вас, возможно, да, но для другого человека ситуация может быть действительно трагичной и по-настоящему страшной. При таком положении вещей ваши слова подействуют с точностью до наоборот, и могут усилить негативное состояние.

7. "Все будет хорошо!"

Вы не можете знать, как будет в дальнейшем. В некоторых ситуациях "хорошо" невозможно (смерть, развод, потеря дорогого имущества, тяжелая травма…), и человеку придется научиться жить с этим новым состоянием.

8. "Могло быть и хуже"

Эта фраза как бы обесценивает переживания и чувства пострадавшего. То есть подчеркивает, что его несчастье ничего не стоит, а вот у кого-то… Но каким бы с нашей точки зрения мелким ни был повод для переживания, переживающий испытывает настоящие сильные эмоции и для него эта ситуация, действительно, будет горем.

9. "Значит, так было нужно"

Нужно кому, зачем, почему? Человек не понимает, почему это произошло именно с ним, чем он провинился и перед кем. Скорее всего, он просто вам не поверит, а если поверит, может пострадать его самооценка — "так мне и надо", "я неудачник", "я не заслуживаю хорошего" и так далее.

10. "Я же тебе говорил (говорила), что так будет!"

Да, вы, вероятно, говорили, предупреждали и объясняли, но сейчас человеку от этого никак не легче. Ситуация уже произошла, и говорить о том, "что было, если бы" совершенно нецелесообразно. А "разбор полетов" можно устроить, когда человек успокоится.

11. "Успокойся!"

Как ни странно, это фраза в никуда. Особенно, если состояние горя в острой стадии и не все слезы выплаканы. И самое главное, проблема пока не решена.

12. "Время лечит"

Со временем, после переживания нескольких стадий состояния горя, как правило, наша боль притупляется. Но редко, когда она проходит совершенно без следа. Просто из состояния острого горя мы со временем начнем испытывать спокойную грусть, и найдем новые ресурсы, чтобы жить дальше. Но сегодня, когда душа так сильно болит, апеллировать к какому-то далекому мистическому "времени" не стоит. Опять-таки никто на самом деле не знает, как будет дальше в этой конкретной ситуации.

13. "У меня такое было, и ничего"

У разных людей многие психические процессы проходят по-разному. Реакции на события также разнятся, и то событие, которое совершенно спокойно переносится одним человеком, другого может надолго выбить из строя. По аналогии с болевым порогом — у каждого он свой.

14. "Как же ты мне надоел (надоела)"

Мы все живые люди и вполне можем испытывать негативные эмоции, можем устать от чужих истерик или просто быть уставшими в этот момент. И в этой ситуации лучше просто уйти и не добавлять человеку в стрессе дополнительных переживаний. Позаботьтесь о себе — пока вы сами не в порядке, помочь другому у вас не получится.

15. "Мужчины не плачут!"

"Ты должен быть сильным!", "ты же мальчик (парень, мужик)" и так далее. Мужчины испытывают такие же эмоции и точно так же имеют право на слезы в случаях переживания горя. Выработанный стереотип учит сдерживать эмоции внутри себя, что в дальнейшем может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, язвам желудка, гипертонии и другим.

Как помочь человеку пережить истерику

По словам психолога Инны Вороновой, первая психологическая помощь, если у кого-то рядом случилась истерика, сводится к сочувственному и поддерживающему присутствию — оно действительно помогает снизить остроту переживаний. Кроме того, одна из задач помогающего — оценить, насколько этому человеку в дальнейшем требуется более глубокая помощь психолога или психиатра. Сам процесс помощи включает в себя 5 последовательных действий — вместе они образуют аббревиатуру RAPID (по-английски — "быстрый"):

Rapport – доверительный контакт (это самый первый и главный этап первой помощи, особенно если пострадавший вам не знаком). Важно сразу же показать пострадавшему, что вы готовы его слушать, вникать в его чувства, что вы рядом, чтобы ему помочь;

Assessment — оценка состояния;

Prioritization — приоритетность в экстренной помощи;

Intervention — непосредственно помощь;

Disposition — дальнейший план действий.

А эти фразы, по словам клинического психолога Елены Клен, помогут успокоить человека, находящегося в истерике.

"Я рядом, я тебя слышу"

Важнее всего человеку услышать, что он не один. Опереться на присутствие кого-то рядом. Вы не должны веселить, решать проблемы и избавлять человека от эмоций. Просто будьте рядом.

"Я вижу, как тебе больно"

Валидация (способ принимать свои чувства или чувства окружающих. — Ред.) порой, правда, действует как успокоительное. Человеку важно быть замеченным — так легче пережить боль.

"Как я могу тебе помочь?"

Готовность другого включиться — один из лучших способов снизить тревогу. Опять же это не значит, что нужно будет срочно решать проблему человека — чаще всего это невозможно. Но вы проявили готовность, и это ценно.

"Я тебя держу"

Если в этот момент есть возможность взять человека за руку — отлично. Если нет, то это можно просто сказать. Поддержка дает невероятную опору, именно это в такой ситуации просто необходимо.

Не говорите ничего

Иногда слова бывают лишними. Можно просто физически находиться рядом (на телефоне), чтобы человек чувствовал ваше присутствие и мог на это опереться. И помните, что самое главное, когда вы оказываете поддержку — помнить о себе тоже. Обращайте внимание на свое состояние и ресурс — без него вы не сможете помочь другому.