Мадара и Даниэль (имена изменены) доверили свои истории Delfi, чтобы максимально предостеречь и оградить других жителей Латвии от знакомств с мошенниками. Аферисты работают филигранно, по новой схеме, в ней нет принцев, миллионеров и других сказочных персонажей, откровенно выманивающих деньги.

37-летняя Мадара осознает свою глупость и не жалуется, а хочет побудить других раскрыть свои истории, писать заявления в полицию, чтобы "перекрыть кислород" мошенникам. "Мне не нравится посыл общества, что в таких бедах виновата сама жертва. Из-за этого многие не хотят рассказывать — боятся, что их осудят", — говорит она.

Молодая красивая женщина с хорошим образованием и достойно оплачиваемой работой, двумя детьми-подростками… и одинокая. Планы на новые знакомства разрушила пандемия, поэтому она, как и многие, обратилась к уже небезызвестному Tinder.

Мадара видела фильм о мошенниках на этой платформе знакомств, так что в определенной степени была информирована. Теперь она говорит: "Да, нельзя верить в молочные реки с кисельными берегами, но все равно некоторые психологические приемы срабатывают у нас, женщин, почти всегда. Нас нельзя винить в том, что мы верим внимательному ухажеру! Если женщина какое-то время была без пары и вдруг появляется тот, кого заботит ваше самочувствие — вы ощущаете себя особенной. Я продолжаю жить дальше и надеюсь, что моя история кого-то предостережет от ошибок".