"Было одиноко, а "травка" давала ощущение тепла…" История спасения юноши от наркозависимости

"Я начал употреблять наркотики, потому что в то время чувствовал себя одиноким. Я потерял связь с самим собой и казалось, что вещества заполняли во мне эту пустоту. Употребляя, появлялось чувство наполненности и тепла", — рассказывает о своем подростковом периоде 23-летний Янис Буковецкий, который уже два года не курит травку и ничего другого из этого "арсенала". Он делает вывод из своего опыта: неправда, что нет зависимости от травы. Что помогло Янису бросить употреблять вещества, изменяющие сознание?

Почему молодые люди пробуют психотропные вещества и что заставляет их делать это снова и снова? Как родители реагируют, как помогают своим детям? И бывает ли достаточно амбулаторного восстановления?

В разговоре с Delfi Янис вспоминает, что впервые попробовал "травку" в 16 или 17 лет: "Мне очень не нравилось жить в своей реальности".

Подросток вырос в благополучной, любящей семье. Поначалу он был откровенен и делился с родителями, что попробовал то и это, родители восприняли это как эксперимент. Но в какой-то момент начал скрывать, сколько употреблял. Родители стали говорить: "Стоп! Это уж слишком!" Тогда молодой человек переселился в общежитие техникума: "В течение года мне удавалось держать родителей в иллюзии, что я больше не "делаю это".