"Было одиноко, а "травка" давала ощущение тепла…" Можно ли спасти подростка от наркозависимости

Были и другие вещества, но в конце — просто "обычная травка". Янис подчеркивает: "Многие говорят, что это не вызывает привыкания, но в моем случае вызвало, и еще какое! Хочу обратить на это внимание тех, кто не останавливается. И еще — каждый раз, когда забиваете косяк — спросите себя, зачем вы это делаете. Родителям я бы посоветовал быть внимательными с тем, что делают ваши дети. Да, подростки экспериментируют, может, и не надо каждый раз ругаться, но если поведение повторяется — поговорите с ребенком. Вопросы можно задавать в двусторонней беседе, а не в форме нотаций. Я очень ценю мамину поддержку. Мы много разговаривали, и она умела находить нужные вопросы. Самая большая работа была с самим собой. В то время я читал много книг о психологии, о духовном росте, о будущей профессии.

Мне удалось выдержать больше двух лет. Первые пару месяцев было трудно, мучили кошмары, но потом, как говорится, поезд тронулся. Мне пришлось заново узнавать себя, потому что частое употребление успело стать частью моей личности. Когда я понял, куда иду по жизни, стало легко. Сейчас мне кажется, что употреблять наркотики очень глупо".

Пробовал каждый четвертый в возрасте 15 лет

Судя по статистике, опыты с наркотиками в подростковом возрасте — вовсе не редкость.

Почему подростки пробуют? "У них есть крутая черта — легко решаться на эксперименты, но, к сожалению, это работает не только в положительном направлении, но и в отношении самых разных рискованных поступков, — говорит Лев Полунин, нарколог и психиатр Ресурного центра для подростков. - Есть вещества, которые вызывают приятный эффект, изменяют состояние психики, именно поэтому их называют психоактивными веществами. Из-за этого эффекта существует риск привыкания. А подросткам нравятся яркие эмоции".

Ирена Жуковска, клинический и медицинский психолог филиала Ресурсного центра в Даугавпилсе, добавляет, что на выбор влияет желание изменить неприятное эмоциональное состояние: "Подростки хотят быстрых решений. Проговорить с психологом или родителями кажется скучным и долгим. Под руку попадают "быстрые варианты". А о последствиях придется думать позже".

Гунар Тримда, психиатр Клиники психосоматической медицины и психотерапии РСУ, указывает на другие возможные причины склонности к зависимости: "На это может влиять степень сформированной в детстве привязанности. Она формируется в возрасте до года, когда мать — главный человек в жизни ребенка и многое зависит от того, отвечала ли она на его потребности. Если мама не отвергала потребности, формируется почва для постепенной сепарации. Если же ребенка систематически игнорировали, по мере взросления он не в состоянии осознать свои истинные желания и эмоции, у него человека возникает стремление "слиться" с другим. С тем, кто на бессознательном уровне соглашается на созависимость — да, ты мой малыш, я позабочусь о тебе. Но, сбежав из-под контроля матери, рано или поздно молодой человек понимает, что он опять с тем, от кого бежал — с контролирующим, только теперь это партнер. Начинается критика, порицание, и это может стать поводом для употребления психотропных веществ. Пара расходится, ищется новый партнер, к которому можно привязаться. Это зависимость, в которой человек ищет "материнское молоко", а вместо молока получает яд".

Вот некоторые другие возможные причины зависимости, упомянутые Тримдой:

Если родители недоступны или тревожны, отвергают ребенка или проявляют амбивалентность (то открытые, то отвергающие), возникает ненадежная привязанность и у человека может закрепиться внутренний конфликт — стремление к отношениям и в то же время страх перед ними. Он будет бояться остаться со своими чувствами, и это может создать непреодолимое желание забыться.

Хроническое чувство страдания и внутренней пустоты, которое непонятно чем заполнить, от этого — попытки заполнить запрещенными веществами.

Депрессия. Возможно, у матери была послеродовая депрессия, поэтому она не могла чувствовать ребенка и его потребности.

Родители хотят исполнить свои нереализованные желания через ребенка, поэтому у него может развиться ложное Я — он делает то, что от него ожидают. Такой человек может вырасти слишком самокритичным. Также могут возникнуть поведенческие расстройства — провоцирование критики в свой адрес. Это причиняет страдания и становится питательной средой для развития зависимости.

В практике нарколога наблюдаются случаи "потомственной" зависимости — когда подростки росли в семье, где были близкие люди с зависимостью. Также многое дает токсичная среда — ребенок подвергается физическому или эмоциональному насилию. Вследствие этого в подростковом возрасте наблюдаются поведенческие расстройства, такие как депрессия и членовредительство, и эти проблемы решаются с помощью употребления психотропных веществ, что перерастает в зависимость.

Употребление наркотиков может способствовать возникновению проблем с психическим здоровьем, а может быть и наоборот: психические заболевания способствуют возникновению зависимости. "Употребление психоактивных веществ расходует резервы центральной нервной системы. После нескольких часов кайфа будет плохо несколько дней— это как взять кредит", — сравнивает Полунин.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности, депрессия и тревога также увеличивают риск злоупотребления психоактивными веществами. "Родители могут заметить и позаботиться о психическом здоровье ребенка, оказать эмоциональную поддержку, обратиться за помощью с самого начала, чтобы не допустить "самолечения", — говорит врач-нарколог.

Поддерживайте, а не осуждайте

Нередко родители говорят с подростком об употреблении психотропных веществ резко, даже агрессивно, но это может лишь усугубить ситуацию, подросток замкнется и перестанет говорить о своих трудностях.

Если у подростка обнаруживаются какие-либо химические вещества, Жуковска советует проанализировать, является ли это простым совпадением или подозрения были и раньше: "Сначала нужно поговорить с ребенком поддерживающе. Пугать последствиями не является поддержкой. Выслушайте подростка. Это разовый случай или систематическое применение? Последнее должно было стать заметным для родителей".

"Разные психоактивные вещества действуют по-разному. Алкогольное опьянение взрослые распознают легко. Бывают психостимуляторы, вызывающие резкую смену настроения — активность и эйфория сменяются упадком эмоций. Есть вещества, которые тормозят эмоции и реакции. Все это изменения состояния — за счет внутренних ресурсов. Но невозможно все время жить в кредит. В какой-то момент это начинает сказываться на общем состоянии здоровья — будут возникать перепады настроения, расстройства поведения, раздражительность, снижаются требования к своему внешнему виду, пропадают другие интересы, снижается продуктивность, успехи в учебе. Все интересы крутятся вокруг наркотика — как достать, как употребить незаметно, чтобы не попасться. Меняется круг друзей", — перечисляет Полунин.

"Могут появляться следы драки — синяки, царапины, - добавляет Жуковска. - Из дома начинают пропадать или, наоборот, появляются чужие вещи. Но начало всему — какие-либо психологические трудности у ребенка".

Решить все проблемы ребенка вместо него?

Попав в воронку неприятностей, рано или поздно подросток попадает и в поле зрения полиции. "Есть родители, которые пытаются скрыть случившееся от родственников, решают проблемы с полицией. Они настолько стараются предотвратить все последствия, что самому подростку не приходится ничего решать", - говорит психолог.

Она добавляет, что это также указывает на тип привязанности и личность родителя: "Есть те, что делают за ребенка домашние задания — лишь бы кто-то не подумал, что их ребенок глуп. В их глазах — это тень на репутации родителя. На самом деле ребенок вырастает с выученной беспомощностью — "всегда за меня решает кто-то другой". Необходимо соблюдать баланс между присмотром, присутствием и свободой — ребенок должен постепенно научиться брать на себя ответственность и справляться с проблемами".

Нарколог напоминает, что главной задачей полиции является помощь обществу: "Она не подвергает опасности подростка. Скорее, она подвергает опасности правонарушителей, с которыми ребенку приходится контактировать, чтобы получить вещества".

Когда ребенок понимает, что зашел слишком далеко, то боится признаться родителям из страха осуждения и стыда.

Психолог вспоминает: "Как-то раз ко мне пришла девочка — очень успешная, социально активная, можно сказать — звезда класса. Она сама попросила маму отвести ее к психологу. Мама была уверена, что это из-за предстоящих экзаменов: как-никак дочка — перфекционистка.

Выяснилось, что у девочки навязчивые мысли, в том числе и суицидальные, и она уже какое-то время употребляла марихуану, чтобы справляться с эмоциями, паническими атаками. Родители и представить не могли, что "такой хороший ребенок" мог делать что-то подобное. Девочка сама осознавала, что все заходит далеко и может повлиять на будущее. Мы долго работали над тем, чтобы она решилась поговорить с родителями откровенно — была огромная тревога и стыд. Однако все получилось."

Процесс лечения

Что делать, если вы поняли, что ребенок употребляет регулярно? "Я рекомендую сперва поговорить с ребенком, потом можно пообщаться с психологом. Если стесняетесь — может быть, поговорите вначале с психологом или другим консультантом. Не стоит сразу вести к наркологу — это может вызвать протест. Психолог лучше оценит ситуацию и подскажет, нужно ли идти к наркологу", — предлагает психолог.

Если нужен именно нарколог, то знайте — это специалист прямого доступа, к которому направление не нужно.

В Ресурсном центре для подростков работает междисциплинарная команда. В основном здесь работают с подростками с проблемным поведением, реже — с диагнозом "зависимость".

Специалисты:

Клинические психологи и арт-терапевты. Семейная терапия помогает всей семье как системе — выяснить, где слабые места, какие ресурсы нужны. Подросток не единственный, кто должен что-то сделать, чтобы изменить ситуацию.

Менторы помогают получить положительный социальный опыт: как создавать социальные привязанности, каковы социальные права и обязанности.

Специалисты по питанию — подавленность может быть вызвана дефицитом витаминов. Сложность в том, чтобы бросить, например, курить, может быть при неприятии своего тела. "Если брошу, наберу вес", — рассуждает молодой человек.

При необходимости наркологи, психиатры, особенно при наличии других диагнозов и при назначении лекарств также работают с больными, у которых вещества вызвали настолько сильные биологические изменения, что они не могут начать работу с психологом.

Социальные работники помогают влиять на семейную ситуацию и окружающую среду.

Хорошая новость: подросткам нечасто приходится ставить диагноз "зависимость". "Это хроническое психическое заболевание, при котором человек не может решить — когда, как долго и в каких дозах употреблять определенное вещество. Он не критично относится к последствиям употребления для организма, к проблемам в социальной жизни, в работе. Он испытывает абстинентный синдром ("ломки"). В тяжелых случаях необходимо лечение в стационаре, - объясняет врач-нарколог. - Подростки, у которых был опыт применения наркотических средств и наблюдаются некоторые перечисленные эффекты, еще не признаются больными. Хотя, конечно, они рискуют здоровьем и безопасностью".

Помощь в Подростковом ресурсном центре оказывается амбулаторно и бесплатно, она доступна подросткам в возрасте до 18 лет (даже если до дня рождения осталось несколько дней). Шестимесячная программа предназначена для снижения рисков употребления психоактивных веществ и появления зависимости, трехмесячная программа предназначена пациентам с перепадами настроения — для снижения рисков депрессии и суицида. Если результат после программы нестабилен, даются рекомендации, как получить бесплатную поддержку в других местах.

По оценке нарколога, при умеренном употреблении психотропных веществ наблюдение должно вестись в течение как минимум года, но если зависимость уже является стабильной, необходима система поддержки в любое время.

Как лучшее решение для семьи и самого подростка, Тримда рекомендует обращение к специалистам — в первую очередь к психотерапевту, поскольку общие советы не действуют или действуют кратковременно. "Если сказать матери: "Вы слишком опекаете", она ответит: "Да, это мой единственный ребенок, родила после 40". Рациональные причины для родительского страха найдутся всегда". Ценность семейной психотерапии состоит в том, чтобы прочувствовать, как в семье относятся друг к другу, прислушаться друг к другу, изменить себя.

Если к употреблению психоактивных веществ подростка привела невозможность сепарации от родителей, которым страшно остаться самими с собой, преодоление этой проблемы поможет подростку постепенно отделиться".