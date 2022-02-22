Чтобы мир зазвучал. Поможем маленькому Артемию вернуть слух!

Артемию в марте исполнится 5 лет. Из них 3 года он лишен возможности слышать окружающий мир. Четыре года назад он перестал развиваться и общаться с окружающими.

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Артемий родился вполне здоровым ребенком и рос на радость своей семье. Ничто не предвещало беду. Но в полтора года он заболел ангиной и у него воспалились уши. Стал развиваться гнойный внутренний отит. Пришлось прокалывать уши, чтобы откачать гной и снять острое воспаление. В тот раз болезнь удалось победить. Но каждый раз, когда малыш простужался, развивалось острое воспаление ушей с выделением гноя.

В два с половиной года родителям Артемия предложили поставить шунты в уши, чтобы при воспалении гной свободно вытекал наружу. Но после операции Артемий перестал слышать. Врачи говорили, что это временно и слух восстановится. Но этого не произошло и Артемий остался глухим. Глухота очень тормозит его развитие и не дает возможности полноценно общаться с семьей и окружающими. Он не говорит и не понимает, что говорят ему. Но врачи все равно утверждают, что это временно и он скоро станет слышать. У ребенка даже не поставлен диагноз. Глухой ребенок считается здоровым.

Благотворительный фонд "Вера. Надежда. Любовь" заочно проконсультировал Артемия в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте уха, горла, носа и речи и договорился на проведение полного обследования и, при необходимости, проведения оперативного лечения. Врачи из института надеются, что смогут помочь Артемию и вернуть его к нормальной жизни. Его ждут в Петербурге уже весной этого года. Стоимость обследования и лечения составляет около 10 000 евро.

Благотворительный фонд "Вера. Надежда. Любовь" обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь собрать деньги на обследование и лечение, чтобы вернуть Артемию слух и полноценную жизнь.

Если у вас есть возможность внести свой вклад в сбор средств, то сделать это можно следующим образом:

• позвонив по номеру 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;

• позвонив по номеру 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;

• позвонив по номеру 90006776, ваш вклад составит 7 евро и 11 центов;

• на сайте фонда www.deti-help.com с пометкой "Для Артемия Зинкевича".