Чтобы наутро не было мучительно стыдно: 5 золотых правил праздничного корпоратива

Корпоративное мероприятие — долгожданное событие для многих. Это возможность пообщаться с коллегами в неофициальной обстановке, потанцевать, угоститься вкусным, вместе отметить приближение новогодних праздников.

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Проводя большое количество праздников, я вывела пять золотых правил практически любого мероприятия, особенно касающихся новогодних корпоративов. Надеюсь, что они пригодятся как сотрудникам, так и руководителям, под чьим чутким руководством происходит организация торжества.

Выбор темы и дресс-код



Всегда интересно и ярко смотрится праздник, в котором определена тематика. "Восточный" стиль, "Сказочный", "Греческий", "Гангстеры", "Бурлеск", "Лихие 90-ые", "Ретро-фильмы" — все это добавляет волшебства, пикантности, позволяет пофантазировать и проявить креативность. При этом, часть людей, которые более скромные и менее творческие, могут чувствовать себя, мягко говоря, не в своей тарелке. Для того, чтобы и в маскарад поиграть, и более консервативную публику уважить, можно определить "временный" дресс-код.

Например, первые два часа мероприятия проходят по определенной тематике, а потом можно облачиться просто в нарядное и светское. Те, кто обожает "переодевалки", смело могут проводить праздник в образе, а те, для кого это дискомфортно, смогут вернуться обратно в свой обычный образ и "выдохнуть". Также отмечу, что слушать все время тематическую музыку или все время играть какую-то роль — непростое и зачастую весьма сковывающее занятие.

Продолжительность мероприятия



Я искренне рекомендую давать возможность гостям "сохранить лицо". Если у вас намечается корпоративное мероприятие, где вы планируете как следует зажечь, то "продолжение" банкета лучше делать, не продлевая зал и ди-джея, а отправляясь куда-то в клуб или бар. Очень часто разгоряченные гости не умеют вовремя остановиться и могут наломать дров, сказать лишнего или даже начать вести себя агрессивно. На нейтральной территории праздника данное поведение будет менее пагубным для репутации сотрудника или атмосферы в коллективе.

Лучше, чтобы осталось приятное послевкусие, чем нежелательные воспоминания и сожаления. Часто для тех, кто "хочет гудеть до утра" дополнительно заказывается столик в клубе и всем сообщается, где будет After Party официального мероприятия. 6 часов — красная цифра практически любого корпоративного мероприятия.

Праздничный стол



Стоит учитывать тот момент, что праздник обычно подразумевает употребление спиртных напитков. Для того, чтобы алкоголь не попал на "голодный желудок" или перехваченную в канапе колбаску, стоит подать горячий стартер в виде крем-супа, жульена или калорийного теплого салата. В сочетании с горячительными напитками такое угощение в начале праздника продлит запал радости гостей.

Также в наше время есть достаточное количество различных аллергий и пищевых непереносимостей. Соответственно, можно заранее узнать не только вкусовые пристрастия, но и продуктовые "запреты" ваших гостей.

Время начала и время завершения торжества



Всегда стоит учитывать пробки, которые заполняют дороги города перед праздничными датами. Поиск подарков, частные праздники, желание завершить многие дела — лишь малая часть причин, по которым трудно добраться из точки А в точку Б. На мероприятии может быть обозначено два времени начала — Open Door — время, в которое открываются двери и начинается сбор гостей. И само время торжественного начала мероприятия. Промежуток между данными "началами" может длится до полутора часов. В это время можно переодеться, привести себя в порядок, выпить чашечку кофе или бокал шампанского (welcome drink), также Open Door может быть временем начала работы фотографа, о чем также стоит сообщить в пригласительном.

Стоит обратить внимание на наличие рядом с банкетным залом парковочных мест. Иной раз, доехать можно очень быстро, а вот припарковать машину оказывается настоящим вызовом.

Что касается завершения, я говорила уже выше, в пункте про продолжительность мероприятия. Но также стоит обратить внимание на общественный транспорт — многие им пользуются и совершенно упускают из виду время последних рейсов.

Программа и развлечения



Иногда организация рассчитывает исключительно на силы коллектива — готовятся различные номера, выступления и поздравления от коллег, но все равно не стоит забывать, что должен быть кто-то "старший", кто будет все регулировать, контролировать и распределять очередность.

Чем больше мероприятие — тем больше хлопот с ним связано, поэтому если у вас намечается что-то грандиозное, но вы планируете это реализовать своими силами, все равно стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы точно ничего не упустить.

При планировании шоу, ведущего, ди-джея, обязательно учитывайте, что необходимо "монтажное время" — до мероприятия и после. Монтаж — когда аппаратура устанавливается и настраивается, музыканты репетируют, а ведущий проверяет микрофон и готовит реквизит. Демонтаж — когда после завершения убирается аппаратура. Во многих банкетных залах существует такое понятие как "технические часы". Чаще всего они идут за меньшую плату или вообще предоставляются бесплатно.

Главное помнить цель и задачу праздничных мероприятий — хорошо провести время, отдохнуть, насладиться обществом друг друга. Но и не стоит забывать, что поход на корпоративное мероприятие — часть социальной жизни, имеющая свои нормы и правила. И не забывайте, что невозможно угодить всем и всегда, а вот научиться радоваться тому, что у нас есть — способен каждый.