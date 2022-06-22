Чтобы праздник удался: 5 советов как безопасно отметить Лиго

На подходе самые летние праздники года — вечер Лиго и Янов день, когда многие отправятся на природу, чтобы насладиться четырьмя выходными днями. Но среди опьяняющего запаха летних трав не стоит терять бдительность. Чтобы помочь безопасно отпраздновать, мы обобщили пять ценных, хорошо известных, но вновь и вновь заслуживающих повторения советов, о которых следует помнить, прежде чем окунаться в праздник.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Езжайте с умом

Самым удобным транспортным средством, чтобы добраться до места празднования Лиго, является, конечно, автомобиль. Но некоторые отправляющиеся праздновать до кострища вообще не добираются — различные неприятности настигают водителей уже по пути к месту проведения праздника.

Поскольку люди часто совмещают праздник с более продолжительными выходными, интенсивность движения в предпраздничные дни, как правило, намного выше, чем обычно. Закономерно, что и аварий больше. Как показывает статистика, наибольшее количество ДТП регистрируется за 2-3 дня до праздников, например, в июне прошлого года наибольшее количество ДТП произошло 21 числа. Также и в этом году самая высокая интенсивность движения ожидается с 20 по 22 июня, поэтому водителям в это время нужно ездить очень разумно.

Во время празднования Лиго у водителей нет недостатка и в других неприятностях: в высокой траве и пышных зарослях папоротников они теряют ключи от своих машин, припаркованные машины царапаются и всячески повреждаются другими рассеянными участниками празднования, а при езде по лесным дорогам можно поцарапать бок машины случайной веткой. Поэтому стоит более тщательно, чем обычно, присматривать за своей "каретой" и ее аксессуарами. Ну и, конечно же, и в праздники, и в будни пиво и езда за рулем — вещи несовместимые.

Разжигайте ответственно

Foto: Shutterstock

Каждый год различные неприятности поджидают и у праздничного костра. Прыжки через костер, неосторожное разжигание костра легковоспламеняющимися жидкостями или огонь, оставленный без присмотра, может легко привести к ожогам и еще большим несчастьям.

Прежде чем разжечь костер, надо оценить, безопасно ли отведенное для него место, нужно держать под рукой ведро с водой, если у костра Лиго станет слишком жарко. По завершении праздника следует убедиться, что костер основательно потушен. Категорически нельзя разводить огонь в сосновом лесу и других сухих легковоспламеняющихся местах. Хотя в последнее время было много дождей, трава быстро сохнет и может легко загореться.

Особенно осторожными стоит быть при прыжках через костер — это хоть и любимая праздничная традиция, однако, учитывая статистику травматизма, лучше вообще воздержаться от такого занятия. Ни в коем случае нельзя оставлять детей у огня без присмотра.

Нужно соблюдать осторожность и перед разжиганием костра — например, в прошлом году в Янов день некий празднующий, готовя дрова для костра, случайно поранил руку топором. Хотя врачи сделали свою работу быстро и профессионально, все же праздничный вечер был испорчен как для них самих, так и для других празднующих.

Ешьте и пейте в меру

Как и на любом празднике, и в Янов день следует соблюдать умеренность как в еде, так и в питье, чтобы на следующий день не пришлось бороться с последствиями перегрузки организма. Особое внимание нужно уделить одному любимому лакомству: хорошо приготовленный шашлык — чудесное блюдо, но не один празднующий испытал испуг, подавившись им.

Нужно быть и особенно осторожными, когда пьете из бутылки. Различные напитки в бутылках, особенно сладкие, привлекают ос. Заметить насекомое в бутылке очень сложно, а сделать такой глоток опасно — укус осы в рот или горло может закончиться анафилактическим шоком. К сожалению, в прошлом году такой случай с летальным исходом также был зафиксирован.

Всегда после того, как вы попили, нужно завинчивать бутылку крышкой или закрывать ее иным образом, а лучшим выбором для детей будет соломинка в бутылке с лимонадом.

Отправляясь на природу, выбирайте подходящую одежду

Foto: Shutterstock

Про ос в бутылке понятно, но и других насекомых лучше избегать. Плетение венков, поиски цветка папоротника и другие занятия на природе — это приманка для клещей, которые очень активны летом — их укус может, к сожалению, закончиться клещевым энцефалитом или болезнью Лайма, а это означает долгое и весьма дорогое лечение. Поэтому сквозь заросли и густую траву рекомендуется ходить в одежде, не позволяющей клещам свободно прикрепляться — в длинных штанах, рубашке с длинными рукавами, одежде из скользкой ткани, по которой клещу сложно забраться, и белой одежде, чтобы вовремя заметить маленькое насекомое и по возвращении из леса сразу переодеться. От клещевого энцефалита защитит своевременная прививка, а от болезни Лайма вакцины нет, поэтому рекомендуется подстраховаться.

Также в высокой траве можно побеспокоить разъяренную змею. И если вы все же решили собирать Янову траву на краю обильно заросшего луга, следует помнить о борщевиках — их нужно обходить стороной на значительном расстоянии, чтобы не получить химических ожогов.

Купайтесь без лихачества

К сожалению, каждое лето вода тоже требует жертв — Латвия по-прежнему входит в число "лидеров" стран Европы по этой негативной статистике. Люди не только тонут, но получают у воды различные травмы, поэтому следует быть очень осторожными. Многие любят искупаться на восходе летнего солнцестояния, чтобы набраться целебной силы и энергии природы, но при этом умудряются поскользнуться или не заметить в водоеме острые раковины, камни, куски дерева или даже стекла и получают травмы, порезавшись или ударившись.

Поэтом нужно тщательно продумать, где и как купаться. Как бы романтично это ни было, не стоит плавать в темноте, когда вы не только не замечаете препятствий в воде или на берегу, но и легко можете потерять чувство направления. И, конечно же, надо помнить об основных правилах безопасности у воды — не прыгать головой вперед в воду ни в известных, ни в неизвестных местах, не оставлять детей без присмотра, не плавать в неположенных и неизвестных местах, не плавать в одиночестве и ни в коем случае не заходить в воду и не садиться в лодку в состоянии алкогольного опьянения. Желаем всем не только веселого, но и безопасного празднования Лиго!