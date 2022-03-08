Чтобы выбор мотивировал. Найдите свой путь к образованию на выставке "Школа 2022"

Хотите стать врачом, программистом или учителем, но не выбрали учебное заведение? Тогда с 11 по 13 марта вас ждет выставка "Школа 2022". Три дня посетители выставочного центра на Кипсале смогут знакомиться с возможностями образования в Латвии и за рубежом, общаться со студентами, преподавателями и карьерными консультантами, а также посещать образовательные семинары.

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Латвийские вузы ждут будущих студентов

Своих будущих студентов на выставке "Школа 2022" будет ждать большая часть латвийских вузов. С учебными программами, правилами приема, бюджетными местами, возможностями практики, академического обмена и общественной жизнью студентов на Кипсале молодых людей ознакомят Латвийский университет, Рижский технический университет (РТУ), Рижский университет Страдиня, Латвийский сельскохозяйственный университет (ЛСХУ), Латвийская академия спортивной педагогики, Резекненская академия технологий, Видземская высшая школа, Вентспилсская высшая школа, Латвийская академия культуры, Латвийская морская академия, Латвийская национальная академия обороны, высшая школа бизнеса Turība, высшая школа бизнеса, искусства и технологий RISEBA, Стокгольмская высшая школа экономики в Риге, Институт транспорта и связи, Высшая банковская школа, Балтийская международная академия и др.

Профессия после основной школы

С возможностями получения профессионального образования уже после окончания 9-го класса или средней школы ознакомят Рижский медицинский колледж Латвийского университета (РМК ЛУ), Медицинский колледж университета Страдиня, Рижский техникум туризма и творческой индустрии (РТТТИ), Лиепайский колледж мореходства, Рижское среднее профессиональное училище торговли, среднее профессиональное училище Victoria и Hotel School. На стенде ЛСХУ можно будет побеседовать с представителями Булдурского среднего училища садоводства и Малнавского колледжа. Государственный колледж пограничной охраны ознакомит с профессиями пограничника и кинолога, освоение которых предлагается с 18-летнего возраста.

Если же вы желаете обучаться за рубежом или пополнить знания на языковых курсах, воспользуйтесь возможностью побеседовать с представителями Тартуского университета, Kalba, egoPERFECTUS и Института Франции в Латвии.

На беседу с карьерным консультантом

Тех, кто еще не определился, кем он хочет стать, на беседу приглашают консультанты Латвийской ассоциации поддержки развития карьеры. В фойе выставочного центра будут оборудованы два кабинета, где карьерные консультанты в течение 30-минутных переговоров помогут выявить ваши сильные стороны — таланты, интересы, способности, склонности — и рассмотрят профессии, где их лучше всего реализовать.

Одновременно с выставкой "Школа 2022" на Кипсале пройдет "Латвийская книжная выставка 2022", а в выходные дни — 12 и 13 марта — двери для посетителей распахнет международная выставка домашних животных и зооиндустрии "PetExpo 2022". Входной билет на "Школу 2022" позволяет посетить все три выставки.

Внимание!

Выставка проводится в эпидемиологически безопасной среде. Действительный цифровой сертификат (с QR кодом) необходим лицам с 18-летнего возраста.

Время работы:

11–12 марта: 10.00–18.00

13 марта: 10.00–17.00

Билеты:

Цена билета — 3 EUR

Автостоянка — 3 EUR