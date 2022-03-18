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Приезжайте в офис заранее
Чужой среди своих: 5 способов чувствовать себя в коллективе максимально комфортно
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Если ваше ежедневное общение с коллегами сводится к фразам "Всем привет" и "Хорошего вечера", а в остальное время вы полностью погружены в решение рабочих задач, то не удивительно, что в обеденный перерыв или на корпоративе вам не о чем поговорить с коллегами.

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Психологи уверяют, что одиночество на рабочем месте — распространенная проблема. Более половины специалистов говорят, что испытывают дискомфорт в коллективе. При этом на работе мы проводим большую часть нашей жизни и от того, как выстроена наша коммуникация с коллегами, зависит наше душевное равновесие.

Наладить доброжелательные отношения с коллегами не так уж и сложно, для этого не нужно от природы быть экстравертом или обладать прекрасным чувством юмора. Наработка социальных связей сродни тренировке: просто ежедневно выполняйте простые шаги, чтобы наладить отношения с сотрудниками и избавиться от офисного одиночества.

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Приезжайте в офис заранее

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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Коллеги Работа и карьера Стресс
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