Деградируем или развиваемся? Как 24-летняя Кинтия Берзкалне создала бизнес женского белья "для особых дней"

Когда речь идет о нижнем белье, в основном актуальны два вопроса — насколько в нем будет удобно и красиво ли оно будет смотреться на теле? Однако Кинтия Берзкалне, создатель бренда Thatday, когда чуть больше полутора лет назад основала компанию, добавила в этот список еще один пункт — может ли это нижнее белье заменить средства гигиены в особые дни?

Кинтия называет производство менструального белья очень трудоемким хобби, которым она увлеклась только потому, что ее захватила идея наконец-то облегчить жизнь женщинам. Тогда она еще не знала, с какими маркетинговыми "играми" ей придется столкнуться, как сложно будет создать надежную команду и как сильно она будет переживать за каждую отправленную посылку.

Кинтии всего 24 года, но ее жизненный багаж уже созрел. После окончания начальной школы девушка провела год по программе культурного обмена в Аргентине (как Erasmus для старшеклассников), где, живя в местной семье, окончила 11-й класс. По этой причине после возвращения в Латвию два школьных года пришлось объединить в один.

Дальше был долгий путь к получению высшего образования — начиная с изучения современных языков, гуманитарных наук и заканчивая коммерческой дипломатией и правом — Кинтия одновременно поступила на две очные программы бакалавриата. "Я так училась три года, так как могла проходить один курс для двух программ — и в итоге закончила обе программы обучения одновременно. Дважды сдавала экзамены, дважды писала бакалаврскую работу…" На вопрос, удалось ли сохранить здравый рассудок при такой загруженности, Кинтия улыбается и говорит, что было много свободного времени — она даже прошла курсы дизайна интерьера, массажиста и еще несколько в то же время.

"Наверное, у меня другое понимание времени. Думаю, это идет из детства — с трех лет у меня были разные спортивные занятия, танцы, музыкальная школа, волейбол. Могу честно сказать, что во время учебы я ни разу не плакала, спала по ночам и ни дня не жила в состоянии стресса", — говорит Кинтия, которая этим летом получила квалификацию юриста и работает в отрасли на полную ставку.