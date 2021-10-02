Действовать по плану. Что делать, если у вас подозревают рак

Несмотря на желание отгородится от известий о собственном онкологическом заболевании, не погружаться в эту тему, очень важно незамедлительно позаботиться о своем будущем и действовать по плану, помогающему надежнее справиться с болезнью.

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Воспользоваться "зеленым коридором"





Путь от выявления опухоли до четкого диагноза лежит через семейного доктора. С 2016 года в Латвии действует "зеленый коридор" для онкологических пациентов. Это означает, что семейный доктор при подозрении на злокачественную опухоль в любом органе должен поставить специальный код на направлениях и проконсультировать, в какие учреждения можно записаться на оплачиваемые государством обследования. В течение двух недель пациент должен попасть на первичные исследования, которые помогут определить, где находится опухоль, ее размеры, распространенность по организму, тип рака. Далее, при подтверждении диагноза на первичных обследованиях, семейный доктор обязан зарегистрировать пациента на прием к специалисту-онкологу.

"Зеленый коридор" действует и у специалиста-онколога, при необходимости более детальных исследований, в ближайшие две недели с момента обращения их необходимо провести.

Но в такую простую и действенную схему обычно вмешиваются разные обстоятельства: COVID-19, непрофессионализм и попустительство семейных докторов, отсутствие квот на обследования, личное небрежное отношение к собственному здоровью. Пациенту нужно понять серьезность ситуации и приступить к лечению рака как можно скорее. Иногда опухоль настолько злокачественна, что за месяц может разрастись до 4 стадии, это значительно ухудшает прогноз излечения. Как бы ни было тяжело принять известия о болезни, нужно настаивать и напоминать семейному доктору о "зеленом коридоре", просить записать на обследования в срочном порядке, искать возможность скорого обследования, быстро зарегистрироваться на прием к онкологу нужной специализации.

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Лечением и диагностикой злокачественных опухолей в Риге занимаются две клиники, финансируемые государством — Университетская клиническая больница имени Паула Страдыня и Латвийский онкологический центр. В них осуществляют прием врачи-онкологи разных специализаций.

Подготовиться к общению с онкологом





В настоящее время описано более чем 300 различных типов рака. Из-за такого многообразия, специалистов, занимающихся лечением рака, тоже немало. Упрощенно, если опухоль предусматривает операцию и удаление образования, то специалистом, начинающим и курирующим ваше лечение будет хирург-онколог соответствующего направления. Например, онколог-маммолог при раке груди или онколог-уролог при раке простаты.

Если операция невозможна или не требуется, курировать лечение будет химиотерапевт. Например, при раке лимфатической системы или раке крови. Химиотерапевт занимается лечением опухолей специальными лекарственными препаратами. Часто, например, лечение рака груди предусматривает оба этапа — химиотерапия и операция.

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Протоколов лечения и нюансов достаточно много, однако сначала важно задать 4 основных вопроса, проясняющих положение дел. Эти вопросы сформулировало Европейское общество медицинской онкологии (ESMO) в помощь пациентам, столкнувшимся с диагнозом рак и не понимающим, как действовать и о чем разговаривать со своим онкологом.

Какой тип опухоли у меня? Как она называется?

Где она появилась? На каком органе или в какой части тела?

Распространилась ли она метастазами? Если да, куда она распространилась?

Есть ли лечение, которое может помочь мне? Какое? Сколько времени оно займет?



Я хорошо помню свою первую беседу с онкологом из-за ее эмоциональности. Именно тогда я почувствовала, что лечу вниз с огромного обрыва, и мне не за что ухватиться. Из-за потрясения не хватало воздуха и объема памяти, чтобы запомнить весь трудный и сложный путь лечения, который мне предстоит. С трудом контролируемые чувства овладевают всеми пациентами в первые визиты к онкологу и иногда после приема трудно вспомнить, что сказал врач. Поэтому и я, и ESMO рекомендуем взять на прием члена семьи или близкого человека для поддержки, записать основные вопросы дома или в ожидании своей очереди. Кроме главных вопросов, задать и те, которые вы считаете необходимым прояснить, а во время беседы делать пометки об ответах доктора. Есть болезненные, но важные для понимания дальнейшей перспективы жизни вопросы, которые трудно произнести, но я считаю, что ясность всегда проще фантазий.

Корректно сформулированные, эти вопросы звучат так:

Есть ли непосредственная опасность, что со мной в ближайшее время случится что-то ужасное?

Существует ли шанс полностью излечить мою болезнь?

На что я могу надеяться при самом лучшем развитии событий?

Если надо подготовиться к худшему, каков самый пессимистичный вариант развития событий для пациента в моей ситуации?



Онколог расскажет вам рекомендуемый протокол лечения вашего типа рака. Я призываю всех быть осознанными пациентами, хотя понимаю, что это невозможный призыв для первого визита — из-за зашкаливающих эмоций.

Но в дальнейшем желательно тщательно готовиться к каждому разговору с доктором и задавать уточняющие вопросы про все пункты лечения. Не нужно полагаться полностью на решение онколога о лечении или его отсутствии, стоит спрашивать о побочных эффектах, потенциальных рисках и преимуществах, обо всех имеющихся вариантах терапии, в том числе и об экспериментальных. Если есть сомнение или несогласие с решением доктора, вы имеете право запросить второе и даже третье мнение других специалистов. Лечение рака — долговременный и трудный процесс, поэтому важно чувствовать уверенность в правильности выбранного протокола лечения, а также доверять своему врачу.

Поговорить с близкими



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Я ранее рассказывала свой опыт и рекомендации психологов о том, как сообщить о своем диагнозе детям или попросить о помощи. С поддержкой друзей и родных проходить весь путь легче, и лучше сразу откровенно рассказать о заболевании самым близким людям, с которыми вы будете общаться каждый день и которые заметят изменения в вашем состоянии. Но решение об уровне открытости решает сам заболевший и сам выбирает наиболее комфортный для него уровень конфиденциальности.

Искать информацию

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Чтобы чувствовать себя осознанным пациентом, важно найти верную и корректную информацию о своем заболевании. Крупные международные медицинские организации, например, ESMO или NCCN (National Comprehensive Cancer Network) выпускают методички, касающиеся всех аспектов лечения онкологического заболевания, и переводят их в том числе и на русский язык. Большую работу делает Латвийская ассоциация онкологов, редактируя и выпуская методические материалы для пациентов.

Но основным и самым неоднозначным источником информации в современном мире стал интернет. В интернете важно обращаться только к надежным и авторитетным медицинским сайтам. Я понимаю, психологически легче поверить источникам, утверждающим, что они имеют секретное или удивительное лекарство, о котором врачи не знают или скрывают из-за дешевизны. Но убедительно прошу отнестись к этой информации скептически, серьезные исследователи не держат лекарства в секрете. Они делятся информацией с медицинским сообществом, чтобы все могли ею пользоваться. Поищите научную подтверждающую информацию этим утверждениям. Не забывайте, что многие сайты в интернете имеют коммерческие интересы, целью которых является побуждение к покупке конкретных продуктов и, конечно, лечение онкологии в силу своей сложности — благодатное поле для шарлатанов.

Бережно относиться к себе



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Онкологическое заболевание и его лечение — огромное испытание. Чтобы его пройти, нужно беречь себя и свои ресурсы — физические и эмоциональные.

Скорее всего, вы не сможете параллельно лечению выполнять все обязательства, которые были на вас раньше — придется провести ревизию и определить их приоритетность. Важно понять, что является главным, а что подождет возвращения ваших эмоциональных и физических сил. Для этого нужно вылечиться, именно это является главной задачей и целью для ближайших месяцев. Полноценно отдыхайте, гуляйте, наполняйтесь силами от общения с приятными вам людьми и балуйте себя.

Для восстановления между курсами лечения можно попробовать дополнительные методики, содействующие психологическому расслаблению и физической реабилитации — техники релаксации, арт-терапию, нейрографику, йогу, скандинавскую ходьбу, физиотерапию. Важно не забыть обсудить применение любой методики со своим лечащим врачом. Можно обратиться за духовной помощью или воспользоваться группами поддержки пациентов. Услышать и себя и понять, какая помощь предпочтительней, исходя из взглядов, темперамента и характера.