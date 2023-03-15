Декрет, больничные и запрещенные вопросы: легко ли выйти на работу после рождения ребенка?
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Сотрудник с маленьким ребенком на руках — это уже не тот человек, который когда-то пришел в офис. Дети болеют и часто нуждаются в присутствии родителей. Это может сильно повлиять на сотрудника в рабочее время. Вопросы о семейном положении на собеседовании запрещены законом, но такие случаи все равно встречаются, ведь у работодателя тоже есть свои планы. Молодые мамы получают отказ за отказом, оказавшись в безвыходной ситуации.

О чем беспокоятся матери и работодатели? Есть ли какое-то решение проблемы? Как реагировать и что говорить, если на собеседовании вам задают вопрос о семейном положении?

Спасибо, но рожать не надо!

По словам Маруты (имя изменено), не все работодатели с радостью встречают бывших сотрудников после декрета. Марута по очереди родила двоих детей, из-за чего была в декрете около трех лет. До этого она работала бухгалтером в страховой компании. После возвращения ей предложили посменную работу в том числе по ночам. До рождения детей она работала по стандартному графику с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30. Маруте объяснили, что новая работа не будет легкой и ей придется пройти "конкурс". Женщина отмечает, что зарплату ей тоже предложили ниже, чем раньше.

Такое предложение не устроило Маруту, и она решила найти другую работу. К сожалению, поиски были безуспешными — узнав, что Марута возвращается на работу после декрета и у нее двое маленьких детей, работодатели прекращали переговоры. "На собеседованиях спрашивали, есть ли у меня дети и, если да, то что я буду делать, если они заболеют. Есть ли у меня няня? Есть ли бабушка? В 2021 году, когда я искала работу, меня прямо спросили, планирую ли я иметь детей. Тогда мне сказали, что в моем возрасте (Маруте 38 лет — прим. ред.) не стоит", — вспоминает она.

Петерис Лейшкалнс, эксперт по социальному обеспечению и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей, надеется, что вопросы о семейном положении на собеседованиях не звучат. Он призывает работодателей задать себе важный вопрос — кто выйдет на рынок труда через 20 лет? "Нам нужны дети, нравится нам это или нет. Как общество, мы должны следить за тем, чтобы была высокая рождаемость. В прошлом году она была очень низкой — чуть более 15 000 детей", — говорит Лейшкалнс. Эксперт связывает эти цифры, в том числе и с отсутствием хорошо разработанной демографической политики 25-30 лет назад.

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