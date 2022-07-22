Детям на пляжах в Юрмале бесплатно выдают браслеты безопасности
Foto: Artis Veigurs

Чтобы обеспечить более безопасный отдых с детьми на юрмальских пляжах в жаркие дни, Юрмальское самоуправление создало браслеты, на которые можно записать контактную информацию родителей ребенка. Браслеты доступны с пятницы, 22 июля, на спасательных станциях на пляжах Майори, Булдури и Каугури. Юрмальские муниципальные полицейские также предложат их посетителям, отдыхающим на побережье.

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С помощью браслетов Спасательная служба планирует облегчить поиск детей в случаях, когда они заблудились. Однако за безопасность детей на пляже в первую очередь отвечают родители или люди, которые присматривают за ребенком и несут за это прямую ответственность, напоминает Риналдс Лиепиньш, руководитель отдела мер гражданской безопасности и безопасности на воде Юрмальского самоуправления полиции.

«Отдых у воды связан с риском, и нельзя ни на минуту оставлять без внимания своих детей — это единственная гарантия безопасности ребенка. В жаркие дни много отдыхающих, мы старательно следим за порядком и безопасностью как на пляже, так и в воде», — напоминает Р. Лиепиньш.

Потерявшиеся дети — одно из самых частых происшествий на пляже, требующих участия спасателей.

Служба напоминает, что детям до 12 лет вход в воду без присмотра родителей запрещен. В ситуации, когда ребенок потерялся, немедленно сообщите об этом спасателям – чем раньше будут начаты поиски, тем меньше беспокойства будет у родителей и самого ребенка.

Телефон службы спасения в Юрмале: 29444810.

Детям на пляжах в Юрмале бесплатно выдают браслеты безопасности
Foto: Artis Veigurs


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Дети Балтийское море Дети и родители Пляж Юрмала
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