Детям с тяжелыми диагнозами и их тренеру Ольге Нечаевой нужна поддержка

Известный латвийский тренер по фигурному катанию Ольга Нечаева делает невозможное — cтавит на коньки детей с ДЦП и синдромом Дауна. Часто родители приводят их к ней как к последней надежде. Малыши, которые с трудом стоят на ногах, у нее выходят на лед и начинают кататься. У них улучшается здоровье.

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Более того — эти дети завоевывают престижные призы на международных соревнованиях по фигурному катанию, которые в разных странах мира проводят для детей с особыми потребностями.

Чтобы сделать занятия для "особенных" детей бесплатными и продолжать их в следующем году , нужна поддержка. Средства необходимы на оплату аренды льда и специальных приспособлений для занятий детей с тяжелыми диагнозами. Для воспитанников Ольги — это шанс справиться с болезнью. Денег с родителей больных деток эта уникальная тренер не берет.

Учиться побеждать



Если перечислять диагнозы детей, которых берет в свою группу Ольга, впору будет утирать слезы: аутизм, ДЦП, синдром Дауна, синдром Аспергера, поражение мозга, остановка развития и так до бесконечности. Этим детям, как никому другому, нужно учиться вере в собственные силы, быть готовыми работать упорно, чтобы добиться результата. Именно в этом фигурное катание стало огромным помощником.

Эти занятия для "тяжелых" деток — лечение, терапия, реабилитация, радость и способ избавиться от боли и страха, от ощущения своей ненужности. Они начинают лучше ходить, говорить, общаться. Учатся побеждать не только на льду, но и в борьбе со своей болезнью. И невозможное становится возможным.

Самым первым "особенным" учеником Ольги 14 лет назад стал 9-летний лиепайчанин Денис Каргин, мальчик c диагнозом ДЦП, который с трудом ходил и говорил, но очень хотел встать на коньки. Ольга решилась попробовать. Уже через год занятий врачи отметили, что у Дениса улучшились двигательные рефлексы и речь. Сначала он выходил на лед, держась за специальные железные воротца. Потом научился делать повороты и прыжки. И наконец стал выступать с сольными номерами, участвовать в шоу и международных соревнованиях. Сейчас Денису — 23 года. На его счету — первые места, золотые медали и призы.

После Дениса к тренеру Нечаевой потянулись и другие родители с особенными детками. За это время у Ольги сложилась своя система работы с такими ребятами. И она срабатывает. Улучшения в здоровье — налицо. А реабилитологи центра "Вайвари" просто дают ее телефон родителям детей с тяжелыми заболеваниями.

Золото и серебро из Финляндии



Клубу фигурного катания TWIZZLE, который Ольга Нечаева создала в Латвии, в этом году исполняется 22 года. Занятия проходят в Риге и Лиепае. Ольга — рижанка, но несколько раз в неделю в любую погоду ездит в Лиепаю к своим ребятам, а это 200 км. А еще нужно платить за аренду льда, раздевалки и инвентарь. Коньки и костюмы тоже стоят недешево, а у родителей больных детей, учитывая расходы на лечение и реабилитацию, практически нет возможности их приобрести. Не говоря уже о поездках на соревнования, которые приходится оплачивать.

Например, в недавних соревнованиях по фигурному катанию Finland Trophy 2022 участвовала команда из 4 рижан и 2 лиепайчан. Результат поразительный — ребята привезли из Финляндии 4 золотые медали и 2 серебряные.

"Наши дети выступили очень достойно, и финские руководители спорта подходили и выражали восхищение уровнем их подготовки. Это было очень приятно, ведь за этим стоит огромный труд" , — рассказывает Ольга.

В прошлом году Ольге и двум ее ученикам было присвоено звание лауреатов спорта.

Сама Ольга Нечаева — мастер спорта по танцам на льду, она была чемпионкой Латвии, выступала за Латвию на международных соревнованиях. Ольга — настоящий мастер своего дела. Но свою миссию она видит в занятиях с "тяжелыми" детьми. Когда на твоих глазах ребенок меняется, улучшается его состояние, — это особенное ощущение. Чудо, сделанное своими руками.

"Мы целая команда. Одна я ничего не могла бы сделать, — говорит Ольга. — Это в первую очередь, родители, работающие со мной, а также врачи, реабилитологи, психологи, с которыми я постоянно консультируюсь. Я хочу, чтобы эти дети двигались вперед. Чтобы в наш клуб могли прийти все желающие", — говорит Ольга.

А тем временем, услышав про эти занятия, за помощью обращаются новые дети с особыми потребностями. "Недавно пришли два новых мальчика, успешно занимаются… Насколько хватит моих сил, буду продвигать в Латвии фигурное катание для особенных детей. Когда я выезжаю на соревнования за границу, то вижу, кто и как в других государствах помогает в таких проектах, сколько волонтеров приходит на помощь. У нас все намного сложнее. Сейчас вместе с европейскими коллегами мы готовим проект соревнований для таких ребят в Латвии. Мы очень нуждаемся в оплате льда для тренировок и инвентаря для детей, которым сложно передвигаться по льду без специальных приспособлений. Огромное спасибо всем, кто поддерживает наших детей. Надеюсь вместе у нас получится.

На днях у воспитанников тренера Нечаевой состоялся красивый новогодний ледовый праздник с музыкой и подарками. Ольга напечатала красивый настенный календарь на следуюший год, украшенный рисунками детей на тему фигурного катания. Она старается радовать своих ребят и учить их общению в коллективе.

Клуб TWIZZLE очень ждет волонтеров, которые могли бы помогать Ольге во время занятий с особенные детками на льду. Можно сделать хорошее дело, а заодно и самим покататься.

Связаться с Ольгой Нечаевой можно по электронной почте: olganechayeva@yahoo.com. Те, кто хочет помочь или посоветоваться по поводу возможностей своего ребенка, могут звонить ей по тел. 25972098.

Как помочь?



Благотворительный телефон — 90006384 до 3 января работает в помощь воспитанникам тренера Ольги Нечаевой. Стоимость звонка — 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи для организации занятий особенных детей со сложными диагнозами в клубе TWIZZLE. Чтобы обеспечить занятия и необходимую помощь на один год, необходимо 4800 евро.

Labdarības fonds BeOpen

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Mērķis: Zaļā lampa, daiļslidošana bērniem ar invaliditāti

С перечисленных на счет денег не берутся никакие проценты.