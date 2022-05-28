Диагноз — "рак". Что читать об этом, чтобы научиться жить в новой реальности и найти точки опоры

В лечении рака есть много важных точек — сам диагноз, консилиум, начало каждого этапа терапии. Одна из точек — когда понимаешь, что тебе есть что спросить, что у тебя очень, очень много вопросов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Логично задать их врачу, с которым сейчас контактируешь — хирург, химиотерапевт или радиолог. Увы, но я сейчас расстрою всех, кто только начинает свой путь выздоровления — все спросить не удастся. Время врача на каждого пациента ограничено, плюс — всt сразу почему-то не приходит в голову, ну вот никак. Рой мыслей одолевает обычно после выхода из кабинета доктора. Даже если неделю обдумывал и предварительно все записал. В кабинете же пациент, помимо беседы, еще должен справляться с собственными эмоциями. Выход — источники информации вокруг: книги, интернет, пациентские организации.

Я долго разбиралась, какие источники и литература поможет получить информацию о своей болезни и поможет обрести обнадеживающий опыт. Сейчас я готова этим поделиться.

Начну с интернета. Быстро, привычно, всегда под рукой. Но много ловушек. Опубликованные правдивые данные, распространяемые научными сообществами онкологов, будут часто нечитабельны для обычного человека, а информация, написанная легким слогом, может быть противоречивой, устаревшей или ненаучной. В худшем случае — просто вредной.

Мы также ищем в сети истории людей с похожим типом рака. Но находим, как правило, грустные. Здесь сникаем, теряем надежду, решаем, что больше мы в интернете читать ничего не будем, и этим лишаем себя знаний. Но дело в том, что большинство вылечившихся от рака людей скрывают свою жизненную историю, не желая публично делиться этой частью своей биографии.

Попробую успокоить и поддержать — врачи-онкологи пытаются персонализировать каждый случай, провести много дифференцирующих исследований, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант и протокол лечения. С каждым годом медицина все точнее и точнее подходит к полному излечению большинства типов рака, хотя, безусловно, неизученных областей тоже много. Поэтому, по одному, как вам кажется, схожему случаю, нельзя выстроить и понять ни протокол, ни прогноз лечения. Для полной картины все же нужно обращаться к лечащему врачу.

Как и всегда, я призываю к тому, чтобы пациент был максимально осведомлен о своем заболевании, поэтому читать и разобраться в своей болезни нужно. Однако, стоит понимать, что медицинское образование в интернете получить не удастся, и врач должен быть, по крайней мере, я на это полагаюсь, компетентнее пациента.