Для бразильцев в Латвии — рай. История Жанайны, Рафаэля и их бренда RAJA Style
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"Латвия — это рай!", — говорят бразильцы Жанайна Баррето и Рафаэль Насименто, переехавшие сюда три года назад. Странно слышать это от людей, покинувших, как нам кажется, райскую землю — красивую, теплую и счастливую Бразилию, променяв ее на наше короткое лето и темную зиму. Оказывается, Латвия дает им обоим нечто гораздо более важное — безопасность. Да и латыши не такие закрытые. Главное — проткнуть их интровертный "пузырь".

Я встретила Рафаэля и Жанайну совершенно случайно, прогуливаясь по очередному рынку в Верманском саду. Мне на глаза попался их небольшой стенд с уникальными украшениями, совершенно нехарактерными для Латвии. В итоге наш разговор длился более трех часов. Оказалось, Рафаэль, является не только художником-ювелиром, но и музыкантом, перкуссионистом в бразильской группе NaLata Project.

Как и почему они оказались в Латвии? Идея принадлежит Жанайне. "Когда я была подростком, два года жила на Филиппинах с отчимом. Когда мы вернулись домой, захотела пожить где-нибудь еще, за пределами Бразилии. Я знала, что мир намного больше, — говорит она. — В 2012 году мой брат вернулся на Филиппины, потому что у него там были друзья, и познакомился с латышкой… Через четыре года они переехали в Латвию, спустя еще год поженились. Вот тогда и началась наша история".

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