День в Званниеках начинается рано утром, когда детей надо отвезти на учебу — по 11 разным школам. Этим занимаются и Сандра, и Юрис, и старшие воспитанники, которые уже получили водительские права. После Сандра занимается хозяйством — кормит кур, заботится о кроликах, козах, лошадях и осликах. Сейчас Сандра и Юрис помогают с ремонтом квартиры бывшему воспитаннику, поэтому днем они часто отвозят ему стройматериалы, еду и помогают по дому. "Мы всегда стараемся откликнуться, если к нам обращаются за помощью. Наш принцип — если ты один раз не услышал, второй раз не услышал, то на третий раз тебя уже не позовут", — говорит Сандра.

Сейчас в семье священника и теолога Юриса Цалитиса с его жены Сандры десять детей младшего школьного возраста и пятеро — ученики старшей школы и техникумов, в том числе совершеннолетние. Кроме того, у них живет и пять молодых людей с инвалидностью первой и второй групп. По хозяйству также помогает несколько уже совсем взрослых, которые еще не нашли работу или другое место жительства, поэтому остались в своей большой семье, где всего сейчас живет 28 человек. В целом за последние 20 лет в семье были сотни детей, нуждавшихся в помощи. Как же получилось, что Юрис и Сандра стали родителями настолько большого семейства?