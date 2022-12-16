До 500 евро в час: Деда Мороза вызывали? Приготовьтесь раскошелиться

В предпраздничное время работники сферы развлечений не сидят сложа руки — каждый старается привлечь новых клиентов и заполнить предновогодний график. Давайте честно, "деды морозы" и "снегурочки" хотят заработать деньги. И залатать финансовые дыры, сделанные пандемией, ведь в последние два года приглашать актеров на празднование Рождества и Нового года было нельзя.

Самый большой рынок для Санта-Клаусов и Дедов Морозов — это детские сады, чуть реже школы. Можно пригласить Деда Мороза и к себе домой. Сколько это стоит? Довольно много. И особенно дорого, если речь идет о праздничных датах.

Как и из чего складывается их работа, делится Дед Мороз с 20-летним стажем - актер и режиссер Варис Пинькис. Клинический психолог Кристиана Калниня объясняет, в чем заключается миссия Санты и почему в мешке для подарков нет места безделушкам. А Служба госдоходов (СГД) рассказывает, как Дедам Морозам рассчитаться с государством, чтобы не возникли долги по налогам.

От 70 евро за 20 минут до 500 евро за час

Конечно, всегда можно попросить своего соседа, который придет и подарит детям подарки или пригласить Деда Мороза по индивидуальному объявлению. Это будет намного дешевле, но тогда невозможно предугадать качество услуги. Хотите ли вы приглашать домой совершенно незнакомого человека, не представляющего официально работающую компанию? И кому предъявлять претензии, если "плохой Санта" испортит вам и, что еще хуже, детям праздник?

Посещения Деда Мороза между 20.00 и 23.00 — это довольно дорого*. Такой визит стоит от 275 до 450 евро. Вы потратите как минимум 500 евро, если хотите, чтобы дедушка пришел в особую дату с 20.00 до 23.00. Также вам придется оплатить транспортные расходы, если вы живете не в Риге — один евро за километр.