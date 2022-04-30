Доктор-онколог и пациент: как выстроить отношения и создать команду

После полученного диагноза "рак" жизнь человека меняется навсегда. Планы, надежды, мечты, опоры, ценности — все будет пересмотрено и изменено. Про здоровье я даже не упоминаю, тут очевидно. Меняется круг общения. В него придут новые люди — будут знакомства во время лечения. И самыми главными новыми людьми станут доктора.

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Взаимоотношения врача и онкологического пациента складываются по-разному. В идеале больной и доктор создают команду и работают вместе во имя здоровья. Но бывает иначе. Зачастую врач перегружен, у него много пациентов, а лечащийся нуждается не только в протоколе терапии, но и в общении и поддержке. И здесь — явное или сдерживаемое раздражение с одной стороны и беспомощность, непонимание и даже обида — с другой.

Онколог или семейный?

Итак, в теле, возможно, есть опухоль. Возможно, опухоль природы злокачественной. У человека есть явные подозрения на это счет. Куда идти?

Здесь может возникнуть путаница, к какому врачу обращаться.

Кто занимается первоначальной диагностикой? Это должен быть врач-онколог. И здесь мы упираемся в возможности. Так обстоит дело в более хорошо финансируемых странах. Онколог подтверждает первоначальный диагноз пациента, объясняет диагноз и стадию рака, предоставляет все возможные планы лечения и рекомендации, наблюдает за ходом лечения, помогает пациенту справиться с симптомами и побочными эффектами, как от болезни, так и от лечения.

В Латвии этого звена, к сожалению, нет, первоначальной диагностикой занимается семейный доктор. Сейчас я поясню, почему "к сожалению".

При подозрении на рак, он должен поставить специальный код на направлениях и рассказать, куда и как идти на обследования.

Как только рак подтвержден, семейный открывает "зеленый коридор" на прием к специалисту-онкологу.

Далее, обследования назначит оперирующий хирург-онколог (если опухоль нужно удалять) или онколог-гематолог (если диагностирован рак крови или лимфатической системы).

После получения результатов проходит консилиум. Химиотерапевт, радиолог и хирург — все или некоторые из них присутствуют. Здесь скажут стадию рака и ход лечения. В каких-то случаях может участвовать и пациент.

Что потом? Часто — химиотерапия до/после операции, если операция есть. Далее, между курсами химии, у пациента возникает масса вопросов о том, как он себя чувствует, опасны ли эти симптомы и что делать. Личный контакт врачи дают неохотно и их можно понять — они перегружены в рабочее время и обоснованно оберегают время личное.

В этот момент куда отправляется жаловаться пациент? Правильно, к семейному, который может быть вообще не в курсе подробностей проводимой терапии и возможных побочных эффектов от нее.

После курса химии, снова возникает ситуация, когда лечащийся теряется, куда ему отправляться дальше и по какой схеме. Безусловно, врач-онколог, который курирует пациента от начала до конца лечения, был бы спасительным решением для уже измотанного заболевшего.