Двигаться, чтобы жить: почему это важно для онкопациентов

Для меня самый простой способ начать — это надеть кроссовки и выйти из дома. Красота природы — это бесплатный и самый сильный терапевт для глаз, чувств и эмоций. Начать с 10 минут в день и увеличивать нагрузку постепенно.

Виды нагрузки



Степень и вид физической нагрузки определяется состоянием лечащегося человека. Целебна и всем доступна спортивная ходьба. Но почти все остальное, даже ходьбу с палками или мягкие занятия пилатесом, разумно будет согласовать с лечащим врачом.

Необходимо сочетать упражнения, увеличивающую частоту дыхания (быстрая ходьба, бег, плавание, танцы) с упражнениями, способствующими укреплению мышц (отжимания, упражнения на пресс, поднятие тяжестей).

Для квалифицированной поддержки в Латвийском онкологическом центре есть кабинет бесплатной психоэмоциональной помощи. В нем можно получить информацию у эрготерапевта и физиотерапевта по рекомендуемым физическим занятиям или упражнениям, можно записаться к ним на реабилитационные занятия и заниматься под присмотром специалистов.

Приведу рекомендации специалистов Американской коллегии спортивной медицины (American College of Sports Medicine (ACSM)) и Американского общества по борьбе с раком (American Cancer Society):

Старайтесь еженедельно уделять не менее 150–300 минут физической нагрузке умеренного уровня интенсивности. Вы можете заниматься физической нагрузкой в течение 30 минут в день, 5 дней в неделю.

Старайтесь выполнять 2–3 силовых тренировки в неделю. Эти тренировки должны быть сосредоточены на основных группах мышц: груди, плечах, руках, спине, брюшном прессе (животе) и ногах.

Выполняйте растяжку основных групп мышц не менее 2 раз в неделю.

Как сделать первый шаг?



Забавный факт, но основное, что тренируется у всех пациентов в процессе всего лечения — это сила воли. Выздороветь и жить долго хотят все, услышавшие слово рак как диагноз в отношении себя. Однако, лечение рака очень трудное и весьма малоприятное занятие, с большим числом изнуряющих побочных эффектов. Возможности избежать назначенной терапии нет, потому что отказ будет означать скорую смерть. И эта вынужденность трудного лечения очень хорошо прокачивает силу воли. Казалось бы, такая мощь должна помогать делать все задуманное. Но, увы, когда вынужденность пропадает, то сразу возникает сто тысяч причин, почему сегодня абсолютно никак не получится начать. Погода в Латвии почти круглый год не способствует, и денег нет, и настроение отсутствует, и вообще, польза совершенно неочевидна и точно будет ощутима не сегодня.

Узнаете себя? Самое лучшее что мы можем сделать для себя во время лечения и после него — поставить себя на первое место. Я — это очень значимая для себя персона. Пришло время для заботы о себе. Наше внимание к себе выражается в количестве времени, которое мы готовы себе уделять. Своему здоровью, своим желаниям, своему телу, своей красоте. Спорт, движение, любая физическая активность — это забота о теле. О том теле, которое много страдало во время операции, химиотерапии и лучевой терапии. Мышцам требуется нагрузка, костям нужно лучшее усвоение кальция, сердцу и каждой клетке— насыщенная кислородом кровь. Двигаясь, мы помогаем телу восстанавливаться и набираться сил. А значит, любое занятие фитнесом, ходьбой, любое движение нужно поставить в список ежедневных обязательных дел, наряду с чисткой зубов.