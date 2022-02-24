Двойные стандарты: как производители экологичных тканей обманывают покупателей

Органический хлопок стал еще одной маркетинговой уловкой брендов, на которую попадаются потребители. Вещи из экологичных материалов стоят на порядок дороже, чем такие же, но не "органические", отвечают стандартам и имеют сертификаты — далеко не все. "Газета.Ru" разбиралась, стоит ли покупать вещи из органического хлопка.

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Изделия из органического хлопка стали визитной карточкой брендов одежды, которые хотят отвечать новым зеленым стандартам и показывать своим покупателям, что они заботятся о природе и знают о вреде текстильной промышленности. Однако без двойных стандартов не обошлось и тут.

Согласно данным издания New York Times, большая часть органического хлопка, который попадает в магазины, на самом деле не отвечает стандартам экологичности. Около 50% органического хлопка в мире производится в Индии, где в последний год объемы производства выросли, несмотря на пандемию. То есть большинство вещей в магазинах из органического хлопка были сделаны из индийского сырья, которое, как выяснилось, не отвечает стандартам качества.

В основе проблемы лежит непрозрачная система сертификации хлопка, которая дает возможности для мошенничества.