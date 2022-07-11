Экспериментируй сам! В Риге пройдут бесплатные научные мастерские для детей

С 13 по 15 июля с 15.00 до 18.00 "Научная школа Laboratorium" устраивает цикл мероприятий "Экспериментируй сам" — бесплатные мастерские для детей и подростков 6-15 лет. Мероприятия пройдут в Риге, на улице Лиепаяс, 34, в помещениях Zinātnes Zona.

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Этот проект реализуется при поддержке Рижского городского самоуправления (отдела образования, культуры и спорта). Его цель — предоставить возможность детям социализироваться в обществе; повысить мотивацию совершенствовать знания, а также применять их на практике; повысить образованность о взаимодействии человека и природы, мотивировать вести здоровый образ жизни.

У всех участников будет возможность посетить четыре мастерские, каждая на определенную тему: вода, огонь, звук, электричество.

Ведущие помогут ребятам экспериментировать, а также расскажут много интересного по выбранной теме и ответят на все интересующие вопросы.

В мероприятии могут принимать участие дети, место жительства которых задекларировано в городе Рига, и/или они учатся в образовательных заведениях города Риги.

Языки проведения: латышский, русский, английский, украинский. Основной язык — латышский, при необходимости ведущие будут общаться с детьми на любом из вышеперечисленных языков.

Мероприятие организовывает "Научная школа Laboratorium", основным направлением деятельности которой является внешкольное образование, программа лицензирована рижским городским самоуправлением, в школе учатся более 300 детей.

Мероприятие пройдет в помещениях Zinātnes Zona, обычно там проводят частные и корпоративные мероприятия в научном стиле, в помещениях есть оборудованная лаборатория, где можно безопасно экспериментировать.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться, заполнив заявку: https://laboratorium.lv/ru/programms/besplatniemasterskie