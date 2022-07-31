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Елена Зеленская стала символом всех украинских женщин
Елена Зеленская и другие сильные женщины на обложках Vogue
Foto: Vida Press

На обложках Vogue появляются только особенные женщины. Каждая из них так или иначе изменила мир. Елена Зеленская, Грета Тунберг, Малала Юсуфзай, Мадонна — журнал представляет этих и других сильных личностей.

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Елена Зеленская стала символом всех украинских женщин

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Грета Тунберг Адель Мадонна
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