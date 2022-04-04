Если война будет долго, папа нас не забудет? Что дети говорят о войне

Украинский режиссер Олег Кавун опубликовал в соцсетях высказывания детей, оказавшихся в бомбоубежищах и среди беженцев, о войне. Его твиты стали вирусными и широко разошлись по сети.

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- Мам, а ты слушаешь Арестовича?

- Иногда.

- Слушай всегда, вдруг он скажет, что можно вернуться, а мы пропустим.

***

- А где тот мальчик, что сам перешел границу? Давай его заберем, ему страшно там одному.

***

- А сколько у него еще бомб?

***

- Мам, а если наш дом разбомбят, можно будет мое лего оттуда вытащить?

***

- А если Бог не убивает путина, получается что Бог на украинцев за что-то обиделся?

***

- Мам, хорошо что война рано утром началась, а так бы дети успели пойти в школу.

***

- Мне уже все равно на бомбы, давай вернемся в Киев.

***

- Мам, а русские дети смотрят войну? Им нас не жалко?

***

- Мам, а ты говорила, что детские мечты должны сбываться. мои больше не сбываются. Это я уже взрослый?

***

- Если война будет долго, папа нас не забудет?