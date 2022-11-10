Есть грибы, вернуться в реальность и еще 3 способа жить долго

Если хотите встретить старость здоровым, придется начать заботиться о себе еще задолго до выхода на пенсию, пишет doctorpiter.ru

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Согласитесь, что долголетие само по себе не является такой уж недостижимой мечтой: в этом плане важно не только количество, но и качество. Хочется не просто подольше пожить, но и остаться при этом здоровым, полным сил и энергии.

Хорошая новость в том, что вы можете уже сейчас делать вещи, которые помогут встретить вам старость в отличной форме. Вот что врачи рекомендуют тем, кто хочет оставаться молодым душой и телом как можно дольше.