Это все в голове: установки, которые делают из вас неудачника

Некоторым людям действительно удается поймать удачу за хвост, и они добиваются всего, чего хотели. Но быть неудачником по жизни — это, скорее, не про везение, а про мышление и внутренние установки, пишет doctorpiter.ru
Кто такой неудачник
По словам клинического психолога Анастасии Егоровой, неудачником можно назвать человека, который сам себя считает таким, причем исходя из своих же жестких убеждений, которые находятся в конфликте с реальностью и почти всегда противоречат объективным условиям. То есть окружающие "неудачника" люди могут вовсе не считать его таким — просто потому, что у них иная картина мира.
Клинический психолог Елизавета Лилеева согласна: даже если такому человеку представится случай проявить себя, то он вряд ли им воспользуется. Все потому, что он уже заранее уверен, что у него ничего не получится. Как отмечает специалист, ум и успех в реализации задач не всегда равны. И практика это показывает. Много образованных и эрудированных людей в итоге стали неудачниками из-за собственных установок в голове, помешавших им показать отличный результат. И, наоборот, всегда есть середнячки, которые не очень хорошо учились в школе, но в жизни добились гораздо большего.
Какие установки делают человека неудачником
1. Синдром самозванца
Есть он или нет совершенно не зависит от того, сколько человек получает сегодня: 600 или 5 тысяч евро. Нацеливаясь на новую финансовую вершину в доходах, такому человеку часто приходит мысль: "Да кто я такой, чтобы хотеть чего-то большего. Кому мои услуги вообще нужны". В голове возникает денежный потолок, который он не может преодолеть.
Откуда он взялся? Конечно, эта навязанная мысль родом из детства. Ее могут транслировать родители, педагоги, социум: "Да что ты придумал, все равно ничего путного не получится". Или ребенку покупают не те вещи, которые он хочет: "Да зачем эти дорогие кроссовки. Тебе и вон те кеды попроще подойдут".
Программы "ты ничего не добьешься", "тебе хватит и малого" прочно внедрились в бессознательное и теперь проецируют свое влияние на повседневную жизнь — на то, что вы выбираете и какие решения принимаете.
2. Страх ошибки
Это мощный сдерживающий фактор, который не дает развиваться, расти, добиваться большего. Он мешает переезжать, менять место работы, встречаться с теми людьми, которые вам приятны и интересны. Человеку страшно, что неверное решение приведет к чему-то тотальному.
Идет это убеждение тоже из детства, когда малышей ругают за ошибки. Взрослые показывают, что любой недочет — уже плохо и неправильно. Учитель выделяет ошибки красной ручкой, исправляет, перечеркивает и ставит оценку. Такое поведение укрепляет в детях убеждение, что ошибка — это плохо, это тотально. Если еще и дома родители ругают за двойки и тройки, это усиливает установку. Ребенок боится пробовать и не может двигаться дальше — страх мешает развиваться и делает из него в будущем неудачника.
Между тем, ни один крупный бизнес не вырос без ошибок.
Только проверяя различные теории, человек находит правильный путь, который приведет его к большому заработку, физическому или биологическому открытию. Путь человека невозможен без ошибок. Но не стоит к ним относиться, как к провалам. Это попытки прийти к интересному, многообразному будущему.
3. Позиция жертвы
Люди не любят брать на себя ответственность. Предпочитают ругать и обвинять других в своих проблемах. В нехватке денег может быть виноват и начальник, и муж, и жена, и страна, и чиновники. Но только не сам человек, который ничего не сделал, чтобы изменить ситуацию. И это очень удобная жизненная позиция, которая позволяет сидеть в своей норке, спрятаться в маленькой кроватке под одеяльцем. Пока он жертва, совсем необязательно включать взрослую позицию, что-то решать, выходить из зоны комфорта. Не нужно работать, искать новые решения, менять свою жизнь.
Как рассказала клинический психолог Анастасия Егорова, в негативных установках неудачника есть маркерные слова, которые легко распознать.
4. "Я должен, и мне должны"
Например: "Они лучше меня, а я должен быть хорошим". Здесь мы видим ориентацию на внешний мир и полное отсутствие внутренней опоры на себя.
Когда вы считаете, что должны нечто себе и другим, а мир что-то должен вам, вы автоматически обрекаете себя на страдания. Установка долженствования ставит вас в тупик и налагает обязательства: сделать что-то вопреки всему. Иногда это действие может быть невыполнимым для вас — в силу неадекватной оценки своих возможностей.
5. "Это катастрофа"
В случае катастрофизации в разговоре человека часто звучат такие слова, как катастрофа, конец света, это ужасно, это крах. Например:
- "Я завалил экзамен, и это ужасно";
- "Если я не получу это место работы, жизнь кончена";
- "Если они увидят меня таким, это будет конец света".
Отбросив катастрофизацию и рационально проанализировав ситуацию, мы увидим, что в мире нет ничего такого, что могло бы быть действительно ужасным. Любая неблагоприятная ситуация обязательно имеет две стороны — положительную и отрицательную. Для каждого из нас важно научиться видеть в препятствиях альтернативные возможности и рационально оценить реальность. Так, если вас уволили, это не конец света, а возможность сфокусироваться на отношениях в семье и с друзьями, заняться самообразованием. Увольнение дает отличный шанс выбрать новую работу, которая может подойти вам гораздо лучше, чем прежняя.
Установки катастрофизации надо заменять на позитивные утверждения: "Да, эта ситуация случилась, она неприятна, но у нее есть такие плюсы, которые я могу использовать по своему усмотрению" или "Да, ситуация неприятна, она случилась со мной, но это дает мне опыт, умение предугадывать подобные моменты и предотвращать их благодаря опыту". На ошибках строится наша эволюция.
6. Негативное предсказание будущего
Здесь встречаются такие маркерные слова: "Это обязательно случится, по-другому быть и не может".
Примеры:
- "Смысл отправлять резюме в эту компанию, мне все равно откажут";
- "Я не буду знакомиться с этой красивой девушкой, она все равно не будет со мной общаться";
- "Если я не буду интересным собеседником для своих друзей, они перестанут во мне нуждаться".
Чтобы избавиться от этой иррациональной установки, надо рассмотреть все возможные варианты развития событий — с положительным исходом и отрицательным. Замените установку негативного предсказания будущего на нейтральную: "Я не могу предсказать исход событий, если все получится, я буду этому рад, а если случится что-то непредвиденное, плохое, я готов с этим справиться".
Как повернуть к себе удачу
Психолог Валерий Гут уверен, что любому человеку под силу измениться и переманить удачу на свою сторону.
Специалист дал 7 советов, как это можно сделать.
- Будьте конгруэнтны, или проще говоря, будьте самими собой. Какие вы внутри, такими и проявляйте себя снаружи.
- Принимайте решения самостоятельно. Вся наша социализация от момента перерезания пуповины — это усвоение сказанного от тех, кто старше и мудрее нас. Но рано или поздно стоит все-таки обрести собственное осмысление мира и собственный опыт.
- Берите ответственность за свою жизнь — это первый шаг к тому, чтобы ее изменить и расположить удачу к себе. "Ты выживешь всегда, если будешь знать, зачем тебе жить", — говорил всемирно известный психиатр Виктор Франкл. В 1942 году он попал в концлагерь, где мог в любой момент попрощаться с жизнью, но он выжил, потому что у него была цель, было ради чего жить.
- Изучайте себя, отслеживайте свои стратегии. Тогда вы научитесь принимать более точные выборы, которые приведут вас к успеху. Люди, знающие себя, статистически более удачливы. Сделайте самопознание своей привычкой.
- Создайте окружение из успешных людей. Как сказал известный американский предприниматель Уоррен Баффет: "Если вы общаетесь с четырьмя миллионерами — вы будете пятым. Если вы общаетесь с тремя уверенными в себе людьми — вы будете четвертым. Если вы общаетесь с двумя идиотами — вы будете третьим". Наши результаты и доходы — это среднее значение достижений десяти человек, с которыми мы постоянно общаемся.
- Погружайтесь как можно больше в ту деятельность, в которой хотите быть более удачливым. Читайте об этом, смотрите передачи, общайтесь с людьми из этой сферы, проявляйте максимальное любопытство.
- Рискуйте и делайте как можно больше попыток. Научно доказано, что больше голов забивает тот, кто делает большее количество ударов по мячу. Причем делает это без лишних размышлений "бить или не бить". Те игроки, которые просто бьют, пусть не всегда удачно, в длительной перспективе статистически забивают больше голов, чем более осторожные члены команды. Это означает, что удача коррелирует с количеством попыток, которые вы делаете с выключенной головой.
"Правильного сценария для достижения успеха нет. Японская поговорка гласит, что к вершине горы Фудзи ведет множество троп. Это означает, что к определенной удаче каждый идет своим путем. Выбирайте ту дорогу, которая вам больше всего откликается. И помните: что бы с вами в жизни ни случилось, нужно продолжать идти дальше. Вера в себя и надежда на лучшее будущее мобилизуют в человеке скрытые внутренние резервы, ему становится по силам преодолеть любые сложности, и фортуна поворачивается к нему лицом", — заключил Валерий Гут.