Это все в голове: установки, которые делают из вас неудачника

Некоторым людям действительно удается поймать удачу за хвост, и они добиваются всего, чего хотели. Но быть неудачником по жизни — это, скорее, не про везение, а про мышление и внутренние установки, пишет doctorpiter.ru

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Кто такой неудачник



По словам клинического психолога Анастасии Егоровой, неудачником можно назвать человека, который сам себя считает таким, причем исходя из своих же жестких убеждений, которые находятся в конфликте с реальностью и почти всегда противоречат объективным условиям. То есть окружающие "неудачника" люди могут вовсе не считать его таким — просто потому, что у них иная картина мира.

Клинический психолог Елизавета Лилеева согласна: даже если такому человеку представится случай проявить себя, то он вряд ли им воспользуется. Все потому, что он уже заранее уверен, что у него ничего не получится. Как отмечает специалист, ум и успех в реализации задач не всегда равны. И практика это показывает. Много образованных и эрудированных людей в итоге стали неудачниками из-за собственных установок в голове, помешавших им показать отличный результат. И, наоборот, всегда есть середнячки, которые не очень хорошо учились в школе, но в жизни добились гораздо большего.

Какие установки делают человека неудачником



1. Синдром самозванца

Есть он или нет совершенно не зависит от того, сколько человек получает сегодня: 600 или 5 тысяч евро. Нацеливаясь на новую финансовую вершину в доходах, такому человеку часто приходит мысль: "Да кто я такой, чтобы хотеть чего-то большего. Кому мои услуги вообще нужны". В голове возникает денежный потолок, который он не может преодолеть.

Откуда он взялся? Конечно, эта навязанная мысль родом из детства. Ее могут транслировать родители, педагоги, социум: "Да что ты придумал, все равно ничего путного не получится". Или ребенку покупают не те вещи, которые он хочет: "Да зачем эти дорогие кроссовки. Тебе и вон те кеды попроще подойдут".

Программы "ты ничего не добьешься", "тебе хватит и малого" прочно внедрились в бессознательное и теперь проецируют свое влияние на повседневную жизнь — на то, что вы выбираете и какие решения принимаете.

2. Страх ошибки

Это мощный сдерживающий фактор, который не дает развиваться, расти, добиваться большего. Он мешает переезжать, менять место работы, встречаться с теми людьми, которые вам приятны и интересны. Человеку страшно, что неверное решение приведет к чему-то тотальному.

Идет это убеждение тоже из детства, когда малышей ругают за ошибки. Взрослые показывают, что любой недочет — уже плохо и неправильно. Учитель выделяет ошибки красной ручкой, исправляет, перечеркивает и ставит оценку. Такое поведение укрепляет в детях убеждение, что ошибка — это плохо, это тотально. Если еще и дома родители ругают за двойки и тройки, это усиливает установку. Ребенок боится пробовать и не может двигаться дальше — страх мешает развиваться и делает из него в будущем неудачника.

Между тем, ни один крупный бизнес не вырос без ошибок.