Этому можно научиться: психолог назвал 8 привычек людей, которых все любят

Есть люди, которые привлекают к себе внимание и почти всем нравятся. Причем не за счет каких-то особенных внешних данных или ума. Причина их притягательности — невероятная внутренняя энергия. И оказывается, это можно тренировать, пишет doctorpiter.ru

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Таких людей часто называют душой компании или прирожденными лидерами. Им часто приписывают природное обаяние и считают, что они с рождения наделены харизмой.

Про таких людей обычно говорят, что они открытые и доброжелательные. Они не ищут специально внимания или одобрения, вместо этого проявляют дружелюбие, вежливость, понимание.

Они общительны, и у них хорошо развит навык коммуникации. У них обычно много друзей и знакомых в разных сферах. Быть в центре внимания для них естественно, поэтому они чувствуют себя комфортно даже с незнакомцами. Практически всегда могут поддержать разговор, вовремя пошутить, при этом никого не обидеть и не оскорбить.

"Разные ученые проводили исследования, в которых просили участников описать, по каким критериям они оценивают понравившихся им людей. Большинство опрошенных говорили о позитиве, искренности, человечности — о качествах, которые не связаны с умом или физической привлекательностью. Но связаны с эмоциональным интеллектом. А это то, что можно тренировать и прокачивать каждый день", — объясняет психолог Валерий Гут.

8 привычек всеобщих любимчиков

По словам Валерия Гута, умению производить приятное впечатление можно научиться. Тем более что общественное признание — важная составляющая психологического здоровья.

Психолог рассказал, как обычно ведут себя люди, которые всем нравятся.

Транслируют любовь к себе и окружающим

Любовь к себе запускает внутренний генератор красоты, а любовь к окружающим усиливает полноту жизни. Об этом говорит психолог и философ Эрих Фромм в своей книге "Искусство любить". Он описывает любовь как непрерывный акт и отношение не только к одному определенному человеку, а ко всему миру. Когда люди по-настоящему влюблены, они проявляют заботу, интерес, познание, выражают чувства ради самообновления и самообогащения.

Реализовывают себя

Они соотносят свою деятельность с универсальными ценностями и рассматривают ее гораздо шире рамок определенного момента. Лень обостряет худшие качества человека, поэтому они всегда чем-то заняты и не ограничивают свой круг деятельности только работой.

Не зацикливаются на своих и чужих недостатках

Они знают о них, замечают и поэтому в своем поведении, планировании жизни учитывают их, а не пускаются в самоуничижение. Недостатки на то и недостатки, что если чего-то недостает, как говорил врач-психотерапевт Владимир Леви, значит, надо добавлять. И не надо их любить и оберегать.

Контролируют свои эмоции

Они отделяют эмоции от мыслей и не позволяют первым управлять своим состоянием. В трудных ситуациях меняют стратегии коммуникации. Они справляются со стрессом конструктивно. Не разрешают себе впадать в панику, уныние или агрессию, вместо этого — довольно быстро ищут пути решения проблемы. Проявляют гибкость и не позволяют трудностям сломать их.

Шутят и смеются

Юмор — это умение рассматривать жизненные ситуации под нестандартным углом, это проявление спонтанности, постоянной внутренней изобретательности, новизны восприятия.

Ведут себя естественно, легко и непринужденно

Если надо что-то сделать — они сделают это без лишних барьеров, внутренних узлов и закрученных спиралей.

Уделяют особое внимание общению

Они соблюдают определенные правила при общении с другими людьми:

не перебивают,

всегда обращаются по имени,

не критикуют,

смотрят в глаза, а не в телефон,

задают четкие вопросы и внимательно слушают,

говорят комплименты,

улыбаются,

уважительно относятся к своему собеседнику.

Вариативны в своем восприятии

Они не делят людей, их поступки на хорошие и плохие. Они смотрят на человека и обстоятельства с разных сторон и относятся ко всему спокойно.

Кстати

Недавно исследователи Университета Северной Каролины выяснили, что есть одна черта характера, которая может сделать человека всеобщим любимчиком.

Согласно их выводам, проявление человеком чувства сострадания и доброты буквально "околдовывает" окружающих. Причем речь не только о проявлении сочувствия, жалости, а об эмпатии, понимании без осуждения, искреннего интереса к человеку.

По словам профессора психологии Университета Айовы Евы К. Клонен, людей биологически привлекают те, кто проявляет к ним интерес и сострадание. Все дело в том, что каждый из нас без исключения хочет, чтобы его любили и понимали.