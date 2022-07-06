Этот травматичный июль. 6 советов для безопасности детей

Летом, особенно в июле и августе, наблюдается стремительный рост числа различных несчастных случаев и травм, свидетельствуют данные страховых компаний о заявках на возмещения.

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В этом плане июль является самым опасным месяцем в году — в прошлом году количество несчастных случаев в июле увеличилось более чем на 50% по сравнению с зимними месяцами, а количество обращений за возмещениями, связанными с детскими травмами, увеличилось даже втрое.

Во время летних каникул дети и подростки гораздо больше времени проводят в развлечениях и физической активности без присутствия и внимания родителей. В результате растет количество травм на детских площадках, в скейт-парках, при падении с велосипедов и самокатов, при игре в футбол, баскетбол и других физических нагрузках. В сочетании с детской безрассудностью и отсутствием знаний любое из этих занятий может стать очень опасным, поэтому родителям нужно регулярно напоминать детям и подросткам о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать, чтобы летние радости не превратились в беды.

Как уберечь ребенка от травм?



Думая о безопасности и предотвращении травм, старший инспектор отдела превенции и общественной информации Государственной пожарно-спасательной службы Сандра Вейиня напоминает: "Дети бывают разные, поэтому мы призываем в семье обсудить вопросы безопасности и объяснить, насколько важно, например, не купаться одному — ни в детском, ни в подростковом возрасте, ни достигнув совершеннолетия. Если говорить об азбуке безопасности, то она одинакова для всех".



Пляжи



Не оставляйте маленьких детей без присмотра, если поблизости есть водоем, даже если это всего лишь небольшой бассейн во дворе. Детям разрешается играть в воде с надувными игрушками, если взрослый находится в воде между берегом и глубиной. Если ребенок находится в воде глубже, чем по пояс, за ним следует постоянно следить. Не разрешайте ребенку купаться одному и объясните, почему это опасно без присмотра взрослых. Обеспечьте ребенку жилет для плавания.

Обсудите с подростками, что нельзя прыгать в воду с трамплина, мостков, моста или другого возвышения — даже в известном водоеме за зиму могло измениться дно, и безрассудный прыжок в воду может привести к необратимым травмам. Напомните, что за буйки заплывать запрещено, и не забывайте, что самые безопасные места для купания — это официальные, специально оборудованные, где дежурят спасатели.

На велосипеде, самокате, роликах

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Напоминайте подросткам и позаботьтесь, чтобы дети всегда использовали средства защиты: шлем, наколенники, налокотники. Обсудите опасность использования наушников, не позволяющих слышать звуки окружающего транспорта, отвлекающих внимание и подвергающих опасности жизнь. Напомните, насколько важно быть бдительными, своевременно оценивать препятствия и уважать других участников дорожного движения, не маневрировать быстро, держать обе руки на руле, использовать велодорожки и соблюдать правила дорожного движения.



На батутах и игровых площадках





Foto: LETA

Объясните детям, что выполнять опасные трюки на батуте опасно. Перед тем, как ребенок начнет прыгать на батуте, важно убедиться, что у него нет украшений на шее или одежды с завязками, которые могут зацепиться и создать дополнительный риск получения травмы. Если кто-то прыгает на батуте, под него нельзя лезть, потому что так легко получить сотрясение мозга. Также на батуте не должно одновременно находиться несколько детей, а перед прыжками батут должен быть освобожден от мячей и других предметов.

Объясните и следите за тем, чтобы дети не вели себя безрассудно на детских площадках, не травмировались, падая с высоты, не травмировали себя и других, прыгая с качелей или попадая под них.

В жару и на солнце



Чтобы избежать перегрева в летнюю жару, обеспечьте ребенка легкой, не синтетической одеждой, не способствующей потоотделению. Также напоминайте о необходимости носить легкий головной убор и регулярно пить воду, если вы планируете провести день на солнце и жаре. При появлении первых признаков перегрева (тошнота, слабость, обморок, головная боль, усиленное сердцебиение) пострадавшего желательно поместить в тень или в более прохладное место, уложить, освободить от теплой или тесной одежды. Рекомендуется прикладывать прохладные влажные компрессы на лоб, грудь или обтирать лоб, шею, грудь прохладной водой. Нагревшись на солнце, в воду нужно идти медленно, чтобы не было резкого изменения температуры тела, которое может вызвать мышечные спазмы или проблемы с сердцем и кровообращением.

Обсудите с подростками принципы безопасного загорания и особенно защитите от солнца маленьких детей.

Уход за ранами и ожогами





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Научите подростков ухаживать за небольшими ранами — использовать бинты, дезинфицирующие средства или промывать рану водой, но не пытайтесь самостоятельно справляться с более сложными травмами.

В случае укусов насекомых следует приложить к месту укуса прохладный материал. В случае ожогов или ошпаривания держите место ожога под прохладной проточной водой. Если на обожженном месте есть одежда, ее нельзя срывать — вода должна стекать прямо на одежду. Не используйте самостоятельно никакие мази. Если размер ожога превышает размер запястья ребенка, следует вызвать скорую помощь.

Дома



Напомните ребенку, что при приготовлении пищи нельзя оставлять сковороду или кастрюлю без присмотра и уходить в другую комнату, чтобы поиграть в компьютерные игры или позвонить другу. Если кастрюля все же загорелась, нужно постараться выключить плиту, потушить пламя, накрыть кастрюлю крышкой, плотной тканью или противопожарным полотном.

Ребенку следует объяснить, что во время еды нельзя бегать или ходить, так как это увеличивает риск подавиться. Необходимо обратить внимание на опасность бытовой химии и лекарств и их доступность дома. Следует напомнить и о безопасном использовании электроприборов: не использовать электроприборы с видимыми повреждениями (перерезанный провод, трещины, подвижная розетка и т. д.). Также ребенка следует научить не приближаться к высоковольтным щитам, проводам и другим предметам, не пытаться спасти попавшего в беду, а звать на помощь.